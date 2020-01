'Kürtçe ırkçı yemin ettirilseydi: Kürt'üm, doğruyum, çalışkanım'

Hasan Cemal

Uzun zamandır hapiste. ‘Gri bir sessizliğin ölüm gibi çöktüğü mezarlıklar’ diye tarif ettiği bir F Tipi Cezaevi’nin hücresinde yatıyor. Suçu mu? Yazdığı makalelerle ‘teröristlik’ yapmış, yani ‘fikir suçu’ işlemiş...

Mahmut Alınak’ı yıllardır görmedim. Uzun zamandır hapiste. Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde, bir hücrede yatıyor.

Suçu mu?

Yazdığı makalelerle teröristlik yapmış!

Yani fikir suçu işlemiş.

Oğlu, avukat Halit Sinan Alınak babasının makalelerini (hapiste yazdıkları dahil) Makale Teröristi adı altında kitaplaştırmış (*).

Kürt Devletinde Türk Olmak başlığını taşıyan 5 Mart 2012 tarihli makalesinin bir bölümünü köşeme alıyorum.



Bir Kürt devleti olsaydı ve o devlet başka halkları haklarından mahrum etseydi, ben o devletin Kürt’ü olmayı içime sindiremezdim. Hiç düşünmeden Kürtlükten feragat eder, haklarından yoksun bırakılanlardan biri olurdum.

Mesela o devlette resmi dil Kürtçe olsaydı ve devletin meclisinde başka halklardan milletvekilleri kendi dillerini konuşamayıp ille Kürtçe konuşmaya zorlansaydı...

Mahkemelerde Türkçe ve öteki dillerde savunma yapmak engellenip sadece Kürtçe konuşulsaydı...

Okullarda Türkçe ve başka diller yasaklıyken eğitim Kürtçe verilseydi...

Kürt olmayan çocuklara okullarda, “Kürt’üm, doğruyum, çalışkanım...” diye Kürtçe ırkçı yemin ettirilseydi...

Resmi makamlara Türkçe ve başka dillerde dilekçe yazmak suç olsaydı...

Devlet dairelerinde Türkçe ve başka kardeş diller yasaklı olup bir tek Kürtçe serbest olsaydı...

Her birinin tarihsel ve toplumsal uzun bir tarihi geçmişi köylerin kadim adları Kürtçe olarak değiştirilseydi...

Kimlikleri yasaklı halklar, çocuklarına istedikleri ismi verme özgürlüğünden yoksun olsaydı...

Kürt başbakanı gittiği başka ülkelerde, “Asimilasyon en ağır insanlık suçudur” diye nutuk atıp, içeride Türkleri, Çerkezleri, Lazları, Süryanileri, Ermenileri, Arapları... asimilasyon değirmeninde öğütmeye devam etseydi...

Ben Kürt olmaktan utanır Türk olurdum; Çerkez, Laz, Ermeni, Arap, Süryani olurdum.

Bazılarımız özgür olduğumuzu sanabiliriz. Bizim özgürlüğümüzün sınırı devletin kırmızı çizgileridir.

Bu çizgilere dokunduğumuzda, kim olduğumuza bakılmadan gönderileceğimiz yer hapishanedir.

Mahmut Alınak, hapisten yazdığı F Tipi’nde Aşk başlıklı makalesinin bir yerinde de şöyle diyor:

“F tipi cezaevleri gri bir sessizliğin ölüm gibi çöktüğü mezarlıklar olarak tasarlanmış. Öyle ki, buralarda fareler bile barınamıyor.

Bu projenin fikir babaları, buraların nice parlak aşkları gölgede bırakacak büyük aşkların yaşandığı cennet bahçelere nasıl dönüştüğünü bilseler herhalde şaşkınlıktan küçük dillerini yutarlardı.

Hapishanelerde rüyaların bile ayrı bir lezzeti, parıltısı ve sesi var.

Bir avuç gökyüzünü görebildiğimiz maltada, güneş, gökyüzü, bulutlar, yıldızlar, uçan kuş...

Her şey daha başka...

Her şey daha derin...

Birkaç elma ve limon çekirdeği koydum pencerenin önündeki su dolu şişeye.

Bakalım yeşerecekler mi?

Ümitle bekleyeceğim.”

Mahmut Alınak hapisten böyle sesleniyor.

‘Makale teröristi’nin özgürlüğüne bir an önce kavuşmasını dilemekten başka birşey ne yazık ki gelmiyor elimden...

