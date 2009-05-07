Kurtuluşunu kitapta anlatacak

Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırılan ve Türkiye’nin girişimiyle serbest bırakılan berber Sabri Boğday kitap yazacak.



Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu serbest bırakılan berber Sabri Boğday, üç ay önce geldiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kaymakamlıktan aldığı destekle iş yeri açtı.



Boğday, AA muhabirine, çok zor bir dönem geçirdiğini, devlet büyüklerinin girişimleri sonucu idam cezasından kurtulduğunu söyledi.



Uzun süre ayrı kaldığı eşi Muazzez ve oğlu Süleyman ile vakit geçirerek özlem giderdiklerini ifade eden Boğday, ailesinin geçimini sağlamak için yeniden çalışmak zorunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Çok zor bir dönem geçirdik ama bunların hepsi geride kaldı. Artık hayatı doya doya yaşıyoruz. İdam cezasından kurtulalı üç ay oldu ve bu sürede ailemle hasret giderdim. Ancak, artık bir işe başlamam lazımdı.



Samandağ Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun desteğiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 15 bin TL kredi aldık. Bunu iki yıl sonra aylık olarak ödeyeceğim. Mesleğimi burada sürdüreceğim. Eşim Muazzez ile kuaför dükkanı açmaya karar verdik. Eşimle yeni iş yerimizde el ele vererek çalışacağız."



Suudi Arabistan'da cezaevinde tutulduğu dönemde yaşadıklarını yazdığını dile getiren Sabri Boğday, yazdıklarını kitap haline getirerek, o dönemi herkesle paylaşmak istediğini, bunu gerçekleştirebilmek için de destek beklediğini söyledi.



Boğday, Suudi Arabistan'daki iş yeri komşusu Mısırlı terziyle tartıştığı sırada "Allah'a ve Peygambere küfrettiği" gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmış, Cidde Mahkemesi'nde ocak ayı başlarında yapılan duruşmada "tövbesi" kabul edilerek serbest bırakılmıştı.

