'Kurtuluş Savaşı'nın son gazisine veda

İstiklal Madalyası sahibi, Kurtuluş Savaşı’nın son gazisi emekli albay Mustafa Şekip Birgöl (105), İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Tören, emekli piyade albay Mustafa Şekip Birgöl'ün Türk bayrağına sarılı naaşının, katafalka konulmasıyla başladı. Törene, son gazinin kızı İpek ve eşi Mehmet Artunç, Cumhurbaşkanı Vekili Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, bazı eski Genelkurmay Başkanları, askeri ve sivil erkan, gaziler ile öğrenciler katıldı. Katılanlar arasında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de vardı.



Birgöl'ün naaşının konulduğu katafalkın çevresine, Genelkurmay Başkanlığının Kurtuluş Takımı Askerleri yerleştirildi. Naaşın arkasında, “Son Gazi Emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl 1903-2008” yazısı ile etrafı kırmızı beyaz çiçeklerle bezeli gazinin üniformalı gençlik fotoğrafı yer aldı. Katafalkın önüne ise gazinin İstiklal Madalyası konuldu.



'Sizler kadar kararlıyız'



Son gazinin cenaze töreninde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ''Bu kahramanlara İstiklal Madalyası vermek için 1927'de özel bir kanun çıkarılmıştır.Sonra da yurdun her köşesinde görevlerini yaptılar. Albayımıza bir şey söylemek isteriz. Bütün hayatınız boyunca sosyal sıkıntı içindeki bir Türkiye'de savaştınız. Bugünkü Türkiye o zamanın Türkiyesi'nden çok farklı. Sıkıntılarımız farklı değildir. Ama çok cesuruz. Sizler kadar kararlıyız. Hiçbir şeyden kokmuyoruz. Siz önde biz arkada bu yola devam ediyoruz.'' dedi.



Özakman Atatürk'e selam yolladı



Yazar Tugut Özakman ise ''Milli mücadelenin son gazisini ebediyete uğurluyoruz. Aramızdaki son çılgın Türk'ü ebediyete uğurlamak için burdayız. Atatürk'e minnetimizi ve bağlılıklarımızı götürmesini diliyoruz.'' diye konuştu.



'Son çınarı kaybettik'



Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı da ''Aziz milletin başı sağolsun'' diyerek konuşmasına başladı. Yazıcı, ''Birgöl kalbimizin en derin yerinde canlı ve diri. Son çınarımızı kaybetmiş olabiliriz. Ama onların emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti bugün çok daha güçlü yaşıyor. Söz veriyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşayacaktır'' dedi.



'Son çılgın Türkler tükenmez'



TBMM Başkanı Köksal Toptan ise konuşmasında şunları söyledi: ''Binlerce şehit vererek bu toprakları vatan haline getirdik. Aziz Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Başka milletin çocuklarına masal diye anlatılanları yaşayan bir milletin çocuklarıyız. Aziz Mustafalarımızın bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyet dünya durdukça duracaktır. Merhum Birgöl son çılgın Türk müydü? Hayır. Nasıl Mustafa Kemaller tükenmezse bu çılgın Türkler tükenmez.''



'Çok duygulandım'



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök de ''Balkan Savaşı çok büyük kahramanlıkların yaşandığı bir savaştır. Dün Meclis'teki tören, bugünkü tören çok duygulandırdı. Fransa'da son askerin uğurlanışını seyredip çok etkilenmiştim. Meclis Başkanı, CHP, AKP, MHP destek çıktılar. İlber Hoca'nın konuşması beni çok etkiledi. Bugünkü Türkiye bambaşka bir ülke.'' dedi.



Selimiye Camii'sinde gaziler dışarıda kaldı



Konuşmaların ardından Birgöl'ün naaşı top arabasına konuldu ve Selimiye Camii'ne getirildi.

Buradaki törene de son gazinin kızı İpek ve eşi Mehmet Artunç, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Valisi Muammer Güler, emekli Genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt ve Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi isimler katıldı.



Caminin avlusu yetersiz kalınca çok sayıda kişi, içeriye alınamadı. Cenazeye katılmak isteyen bir grup gazi, polis engeliyle karşılaştı. Bu nedenle gaziler ile polis arasında tartışma yaşandı. Polislerin yer olmadığını belirtmesi üzerine gaziler içeriye giremedi. Son gazi Birgöl, yüzlerce kişinin katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tekrar top arabasına konularak defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.



İstiklal Savaşı'nın son gazisi emekli piyade albay Mustafa Şekip Birgöl'ün cenazesi, burada toprağa verildi. Birgöl'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, ilk eşi Pakize Birgöl'ün kabrinin bulunduğu yere getirilerek, dualar eşliğinde defnedildi.



Bu sırada “Saygı atışı”nda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından Birgöl'ün mezarının üstü çelenklerle süslendi. Mustafa Şekip Birgöl'ün tabutuna sarılan Türk bayrağını, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı öperek, Birgöl'ün ikinci eşi Ayşe Birgöl'e teslim etti. Ayşe Birgöl de bayrağı öperek teslim aldı.



Bayrak tesliminin ardından mezarlık çıkışında Ayşe Birgöl, kızı İpek ve damadı Bekir Artunç, taziyeleri kabul etti. Bu arada İpek Artunç, gazetecilerin soruları üzerine düzenlenen cenaze törenlerinden dolayı başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek, çok üzgün, ama aynı zamanda onurlu ve gururlu olduklarını söyledi.



Yoğun güvenlik önlemi alındı



Törenin başından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir Scorsky havadan tören alanını görüntüledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, kortejin geçtiği güzergahta çok sayıda Jammer seyyar araçlar yer aldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı camii içinde cenazenin gelmesini bekleyen yaşlı bir adam askerler tarafından başka bir alana gitmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından, tatsızlık kısa sürede sona erdi. Cami etrafında kuş uçurtulmazken cenaze namazı boyunca keskin nişancılar Selimiye Camii'nin minaresi ve çevredeki evlerin çatılarında hazır bulundu.



TSK'dan açıklama



Cenaze namazı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri adına gazetecilere yazılı bir açıklama dağıtıldı. Açıklamada, "Bugün burada milli kahramanlar döneminin son savaşçısı ve ebedi Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün genç komutanlarından birini Gazi Mustafa Şekip Birgöl'ü bize bu kutsal vatanı bağışlayan arkadaşlarının yanına ebedi istiratgahına uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. İstiklal savaşımızın son gazisinin aramızdan ayrılışı Başkomutan ve silah arkadaşlarıyla b ir buluşma olması nedeniyle onlar için ebedi mutluluğu bizim için ise, hüzünle birlikte sonsuz şükran ve saygılarımızı ifade etmektedir" denildi.



Gazeteciler mezarlıkta çalıştı



Cenaze namazı boyunca görüntü almakta güçlük çeken gazeteciler ise kendilerine gösterilen mezarlık içinde çalışmak zorunda kaldı. Çoğu gazeteci daha iyi görüntü alabilmek için mezar taşlarına basmak zorunda kaldı. Protokol kuralları gereği cami avlusuna sokulmayan gazeteciler, kendilerine gösterilen mezarlıkların arasında çalışmak zorunda kaldı.

