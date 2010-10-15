-KURTULMUŞ'UN YENİ PARTİSİ TAMAM GİBİ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ay sonuna kadar yeni partiyi kuracaklarını bildirdi. Kurtulmuş, Abidinpaşa Merkez Camisi'nde Cuma Namazı'nı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş, yeni parti çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, çok yoğun görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Partinin ismi konusunda seçeneklerin giderek azaldığını ifade eden Kurtulmuş, çalışmalarda sona yaklaşıldığını, ayrıca logo çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Kurtulmuş, partinin şekillendiğini ve ay sonuna kadar yeni partiyi kuracaklarını bildirdi.