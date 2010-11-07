T24 LogoT24 Logo
Politika

KURTULMUŞ'UN LİSTESİ KAZANDI AMA... ANKARA (A.A) 

07 Kasım 2010 21:48

-KURTULMUŞ'UN LİSTESİ KAZANDI AMA...  ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un, ''beyaz'' listesi GİK ve MDK seçimini kazanırken, Kurtulmuş, genel başkanlık için yeterli oy sayısına ulaşamadı. Kongrede, oy sandıklarının kapanmasının ardından sayıma geçildi. Sayım sonucunda kayıtlı bin 250 delegeden 634'ü oy kullandı. Bu oylardan 571'i geçerli sayılırken, 63'ü geçersiz sayıldı. Numan Kurtulmuş'un 'beyaz'' listesi 490 oy alarak, seçimi kazandı. Ancak Kurtulmuş, genel başkanlık için gereken salt çoğunluk oyuna ulaşamadı. Bu nedenle kongrede birazdan genel başkanlık için ikinci tur oylamaya seçilecek. Bu turda da salt çoğunluğa ulaşılamadığı durumda üçüncü tura gidilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24