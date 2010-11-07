-KURTULMUŞ'UN LİSTESİ KAZANDI AMA... ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un, ''beyaz'' listesi GİK ve MDK seçimini kazanırken, Kurtulmuş, genel başkanlık için yeterli oy sayısına ulaşamadı. Kongrede, oy sandıklarının kapanmasının ardından sayıma geçildi. Sayım sonucunda kayıtlı bin 250 delegeden 634'ü oy kullandı. Bu oylardan 571'i geçerli sayılırken, 63'ü geçersiz sayıldı. Numan Kurtulmuş'un 'beyaz'' listesi 490 oy alarak, seçimi kazandı. Ancak Kurtulmuş, genel başkanlık için gereken salt çoğunluk oyuna ulaşamadı. Bu nedenle kongrede birazdan genel başkanlık için ikinci tur oylamaya seçilecek. Bu turda da salt çoğunluğa ulaşılamadığı durumda üçüncü tura gidilecek.