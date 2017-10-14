Kurtulmuş'tan gazi ve şehit yakınlarına: Bu ülkenin birliğinin yapı taşısınız

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevşehir’de Van’dan gelen şehit ve gazi aileleri adına düzenlenen yemeğe katıldı. Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi anma kültür ve sanat etkinliklerinin açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra kent merkezinde , Jandarma sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe katıldı.

Etkinliğe Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra Vali İlhami Aktaş, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Müftüsü Yakup Öztürk ile Van\'dan gelen şehit ve gazi aileleri ile Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyesi şehit ve gazi yakınları katıldı. Vali İlhami Aktaş yemek programında Şehit ve gazi ailelerine yapılanların asla onların yaptıkları fedakarlıktan daha üstün olmadığını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi örgütlerinin kullanılmış bir mendil gibi çöpe atılacağını belirterek, şöyle dedi:

\"Aynı emperyalist çeteler yine aynı oyunu tezgahlıyor. Siz zannediyor musunuz PKK denen çete kendine has bir çete. 40 senedir bu PKK çetesinin ellerine her türlü imkan veriliyor. El bebek gül bebek dünyanın birçok ülkede destekleniyor. Sanki legal bir partiymiş gibi büroları var. Silah desteği, lojistik destek veriliyor. Aynı şekilde DEAŞ denen çete nasıl oluştu. Hiç şüpheniz olmasın bunların kullanım tarihi geçtiğinde kullanılmış bir mendil gibi çöp tenekesine atılacaklar. Ne PKK’nın, ne DEAŞ’ın adını duyacağız. Aynen bugün ASALA’nın adını duymadığımız gibi. Hatırlayın ASALA bir zamanlar Türkiye’nin başına bela olmuştu. Türkiye’nin 40 bine yakın insanımız öldü, 1.5 milyar dolar parası heba oldu. Şimdi aynı şeyi Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde yapmaya çalışıyorlar. Osmanlı’dan 30’un üzerinde devlet çıkardılar ne oldu balkanlar hala dikiş tutmuyor, hala Ortadoğu da bir düzen sağlanamıyor. Daha fazla bölmeye çalışıyorlar. Bu oyunu bozacak tük ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar. PKK ile, DEAŞ ile FETÖ yükleniyorlar. Kim bilir önümüzdeki zamanda daha ne çıkaracaklar?. Bunlara karşı tek gücümüz var bir olacağız, diri olacağız. Dinimizde herkes bizim kardeşimizdir. Bizim aramızda mezhep, meşrep kavgası olmaz. Bu oyunları bozacağız. Şehit ailelerimizin gösterdiği bu dirayet ve direnç tarihe altın harflerle yazılacak. Eğer sizlerin bu inancınız ve dirayetiniz olmasa çoktan başımıza çok kötü şeyler gelirdi. Türkiye’nin birliğinin, dirliğinin harcı sizlersiniz.”