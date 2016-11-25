T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurtulmuş'tan Economist'e mektup: Türkiye'deki FETÖ tehdidini göz ardı ediyorsunuz

"Gülenci tehdit hakkında ne hissettiğimizin anlaşılması, gelecekteki ilişkilerimiz için hayatidir"

25 Kasım 2016 20:37

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İngiliz Economist dergisinin mektuplar bölümünde yayımlanan yazısında, dergiyi "Türkiye muhaliflerini hapsediyor" başlıklı haberi nedeniyle eleştirdi.

Kurtulmuş, Avrupa basınını 'Türkiye'deki Gülenci tehdidini göz ardı etmekle' suçladı.

Economist dergisinin 11 Kasım'da yayımlanan sayısında yayımlanan 'Türkiye muhalifleri tutukluyor' başlıklı makalede, HDP'li milletvekillerinin tutuklanması ele alınmıştı.

Makalede, '15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emredilen ve kartopu gibi büyüyen temizlik operasyonlarında son kurban HDP oldu' ifadelerine yer verilmişti.

Kurtulmuş mektubunun başında hem Economist hem de Avrupa basınının Türkiye'de 15 Temmuz sonrası süreçle ilgili haberlerine tepki gösterdi:

" 'Türkiye muhalifleri tutukluyor', Türkiye'nin yüz yüze olduğu, Gülenci terör örgütü FETÖ'den kaynaklanan sorunun boyutunu ciddi bir şekilde eksik göstermektedir.

"Bu, Avrupa medyasında tekerrür eden bir konudur. Bu belki de, Türkiye'nin NATO müttefiklerinin, bu yılki darbe girişimi sırasında bize desteklerini göstermede neden çok yavaş olduklarının da yansıtmaktadır".

"Ne hissettiğimizin anlaşılması, gelecekteki ilişkilerimiz için hayati"

Kurtulmuş, 'Konuyu soruşturanların, FETÖ'nün amacının Türkiye Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini ve örgütün bunu gerçekleştirecek bir komuta yapısı, kapasitesi ve araçları olduğunu kanıtladığını' belirtti.

'Örgütün, 35 yıl boyunca her yolu deneyerek devlet kurumları ve sivil topluma sızdığını' belirten Kurtulmuş, 'bunu yaparken kamuda ve TSK içinde sınav kağıtlarını çalmaktan Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte delillerle muhaliflerine komplo kurmaya kadar çeşitli yöntemler kullandığını' belirtti.

Örgütün amaçlarının Türkiye'de herkesçe bilindiğini belirten Kurtulmuş, bunun anlaşılması için 'darbeye karşı cesur ve kararlı bir muhalefet gösteren Türkiye'nin yurttaşlarının, parlamentosunun ve tüm devlet örgütlerinin tanıklıklarına' bakılmasını önerdi.

Kurtulmuş'un mektubu, "Ancak bu, sistematik olarak Batılı gözlemciler tarafından göz ardı edildi. Gülenci tehdit hakkında ne hissettiğimizin anlaşılması, gelecekteki ilişkilerimiz için hayatidir" sözüyle sona eriyor.

 

ETİKETLER

numan kurtulmuşeconomistmektupfethullah gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24