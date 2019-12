-KURTULMUŞ TWITTER'DA SORULARI YANITLADI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter'da aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in de bulunduğu birçok kişinin sorusunu yanıtladı. Kurtulmuş, parti Genel Merkezinde bilgisayardan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a girerek ''numankurtulmuş'' kullanıcı adlı hesabına gelen soruları yanıtladı. Kurtulmuş, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan siyasette iken Mecliste HAS Parti milletvekillerini görebilecek miyiz?'' sorusuna, ''İnşallah, önümüzdeki parlamentoda HAS Parti güçlü bir şekilde yer alacaktır'' yanıtını verdi. ''Bir sebep söyleyin ki AK Parti'ye oy verenler sizi tercih etsin. Ben sizde böyle bir ışık görmedim'' şeklindeki yorum üzerine Kurtulmuş, ''Adaletli bir sistem, hakça paylaşım ve 'mış gibi' yapmayan bir siyasi kararlılıkla karunlaşmamak, firavunlaşmamak ve belanlaşmamak'' iletisini yazdı. HAS Parti'nin dış politika ve ''Kürt meselesine'' yönelik bakış açısının sorulması üzerine ise Kurtulmuş, ''Pergelin sabit ucu halkın değerlerinde, talep ve ihtiyaçlarında olacak, herkese özgürlük adalet ve refahın paylaşımı temel ilke olacak'' yanıtını verdi. Kendi partisinde başörtülü milletvekili adayının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Kurtulmuş, ''Halkımız ve teşkilatımız öngörürse ve aday gösterilirse olur'' diye yazdı. -AK PARTİ'Lİ SÖZEN- AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in ''Bir Liderin Doğuşu adlı kitaba göre, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan size 'basın omuzuma siyaset yapalım' demiş. Bu söze bir yorum istesem'' yazısına Kurtulmuş, ''Biz kimsenin omuzuna ya da başına basarak değil, birlikte paylaşarak siyaset yapmayı tercih ederiz'' yanıtını verdi. Saadet Partisi'nden ayrıldıktan sonra milli görüş gömleğini çıkartıp çıkartmadığı sorusuna Kurtulmuş, ''Biz siyaseti gömlek ya da kostümlerle değil, fikir, program ve ideallerimiz çerçevesinde yaparız'' yanıtını verdi. Müslüman sol parti konusunda karmaşanın bulunduğu ve HAS Parti'nin bu kavramın neresinde olduğu sorusu üzerine Kurtulmuş, ''Partimiz hakkında kafa karışıklığı oluşturmak için kullanılıyor. Biz milletin merkezi olan bir parti inşa ediyoruz. Bu ülkenin sağı da solu da Müslümandır'' diye yazdı.. YÖK ve cemevleri konusundaki görüşleri de sorulan Kurtulmuş, YÖK'ün kaldırılması, cemevlerinin ise yasal statüye kazandırılması gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, Atatürk'e ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de Atatürk'ün ülkenin ortak değeri olduğunu, İstiklal mücadelesinin önderi olduğunu ve herkesin bu mücadeleye saygı duyduğunu belirtti. Partisinin AK Parti'nin devamı olup olmadığı yönündeki soruya da Kurtulmuş, partisinin Türkiye'de devam eden adaletsiz, halktan kopuk sistem ve programların alternatifi olduğunu ifade etti. Ana dilde eğitime ilişkin soruya da Kurtulmuş, ''Ana dili ana sütü kadar helaldir. Seçmeli olarak ana dil ve yerel kültürlerin öğretilmesi herkesin hakkıdır'' ifadesini kullandı. Kurtulmuş, daha sonra herkesi partisinin 28 Kasımdaki olağan kongresine davet etti. Bu arada Kurtulmuş, Ankara Genç Siyasetçiler Derneği Başkanı Harun Demirtürk ve beraberindeki heyeti de kabul etti.