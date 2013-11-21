Kurtulmuş: Terör olmasaydı her ailenin evi ve arabası olabilirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kürt sorununda silahsız bir çözüm yoluna gidilmesi halinde bugün her ailenin evi ve arabası olabilceğini söyledi. "Terör olmasaydı, Türkiye'nin her yıl ortalama 0,50 puan daha fazla kalkınması mümkündü" diyen Kurtulmuş bunun rakamsal karşılığının da 2 trilyon 345 milyar lira olduğunu söyledi.

Türkiye’nin gündeminde uzunca bir süredir çözüm süreci ve demokratikleşme paketinin yer aldığını anımsatan Kurtulmuş, bu çerçevede AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı bünyesinde hazırladıkları “Terörün Ülke Ekonomisine Tahmini Maliyeti” başlıklı bir rapor açıkaldı.

Savunma harcamaları

Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma harcamalarını cebinden değil, borçlanarak yaptığına işaret ederek, "Bütün harcamaları topladığınız zaman 358 milyar 100 milyon TL terör dolayısıyla savunma ve güvenlik harcamalarına yapılmış olan ilave masraflardır, maliyetlerdir. 1986-2012 yılları arasında Türkiye'nin savunma güvenlik harcamalarının yıllık artışları ortalama yüzde 41'dir. Ancak bu oran 1990-2002 yılları arasındaki yüzde 68,4, Ak Parti dönemindeki oran ise sadece yüzde 5,4'tür. Türkiye, Ak Parti iktidarları döneminde savunma ve güvenlik harcamaları payını mümkün olduğu kadar kısmış, aslan payını eğitim ve sağlık almaya başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

'Her ailenin evi ve arabası olurdu'

Diğer kayıpları ise "tarım ve hayvancılık gelirlerinde düşüş gerçekleşmesi, göçün sosyal çöküntü alanları oluşturması, sınır ticaretinin gelişememesi, yeraltı ve yerüstü kaynaklardan yararlanılamaması ve Türkiye'nin psiko-sosyal sermayesine büyük darbe indirilmesi" başlıkları altında sıralayan Kurtulmuş, "Türkiye yüzde 0,25 oranında daha fazla büyümüş olsaydı bugün Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 11 bin 150 dolar seviyesinde olacaktı. 28 yıllık süre içinde eğer Türkiye böyle bir şeyle karşılaşsaydı, Türkiye'de her aileye ev, her aileye araba almak mümkün olurdu" görüşünü dile getirdi.

Dört aydır bu rapor üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye geçmiş performanslarına baktığımız zaman eğer terör olmasaydı, her yıl ortalama 0,50 puan daha fazla kalkınması mümkündü. Bunun da rakamsal karşılığı 2 trilyon 345 milyar TL, dolar olarak karşılığı 1,2 trilyon dolardır. Türkiye maalesef böylesine büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Bunun belki bir miktar daha etkileri devam edecek ama demokratikleşme sürecinin en kısa zamanda sona ermesi ve adımların atılması ve Türkiye ilanihaye silahların toprağa gömüleceği bir döneme girecek. Bu memlekette bir tek kurşun atılmayacak dönemler yaşayacağız. Türkiye, nasıl terörün maliyetini yüklendiyse bundan sonra barış ekonomisinin getireceği güçle, ivmeyle daha ileriye doğru gidecektir"

