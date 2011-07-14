Kurtulmuş: Siyaset kurumuna büyük görev düşüyor

T24 - HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Silvan'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Işık Koşanar'e de telgraf gönderdi.



Kurtulmuş, mesajında, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 13 askerimizin şehit olduğunu, 7'sinin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.





ORGENERAL IŞIK KOŞANER'E BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI



Kurtulmuş, Orgeneral Koşaner'e gönderdiği telgrafta '' Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 13 askerimizin şehit olduğunu, 7'sinin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Terör ülkemize yıllardır büyük acılar yaşatmaktadır. Bu acının sona ermesi için başta siyaset kurumu olmak üzere devletin bütün kurumlarına ve Silahlı Kuvvetlerimize büyük görevler düşmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusundaki fedakârlığını ve kararlılığını takdir ediyoruz. Tüm milletimiz bu kararlılığın arkasındadır. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.



