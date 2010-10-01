-KURTULMUŞ, SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, genel başkanlıktan ve partisinden istifa etti. Kurtulmuş, ''Yeni Kerbelaların olmaması ve yeni çatışmaların yaşanmaması için Genel Kurul'a katılmıyorum. Genel başkanlıktan ve Saadet Partisi'nden ayrılıyorum'' dedi. Kurtulmuş, 11 Temmuzda olağanüstü kongreyle başlayan ve mahkemenin vermiş olduğu kararla devam eden sürece ilişkin yeni yol haritasını Genel Merkez önünde açıkladı. Numan Kurtulmuş, 11 Temmuzdan sonra kendilerine karşı sistematik şekilde ''komplo'' kurulduğunu savunarak, bu sürece gelinmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kongre salonunda başlayan ve devam eden kavgaların büyümesiyle, ipin kopma noktasına geldiğini belirten Kurtulmuş, ''Ama biz 'kan içtik, kızılcık şerbeti içtik' dedik'' diye konuştu. Kayyum atanmasının bardağı taşıran son olay olduğunu ifade eden Kurtulmuş, geniş istişareler sonrasında bu kararı aldıkları söyledi. Numan Kurtulmuş, ''Yeni Kerbelaların olmaması ve yeni çatışmaların yaşanmaması için Genel Kurul'a katılmıyorum. Genel başkanlıktan ve Saadet Partisi'nden ayrılıyorum. Geniş istişareler sonucunda aldığımız karar bir son değil, yeni bir siyasi adımın ilk adımıdır'' diye konuştu.