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Kurtulmuş: Referandumda millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacak

"Bu oyunu inşallah bozacağız"

03 Şubat 2017 18:19

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli Allah’ın izniyle mücadele gücümüzü daha fazla arttıracak. Millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacak" görüşünü dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, Ordu’da bulunan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti, ardından Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, referandum öncesinde, yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini anlatarak, terörle mücadele vurgusu yaptı. Terör belasına yeni yönetim sistemiyle diz çöktüreceklerini belirten Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bakıyorsunuz DEAŞ’e karşı uluslararası bir koalisyon, ittifak oluşturmak için bir araya gelen ülkelerin, DEAŞ’e karşı mücadele etmek şöyle dursun, DEAŞ’e karşı samimiyetle mücadele eden Türkiye’ye karşı en ufak destek ve yardımda bulunmuyorlar. Hadi ondanda vazgeçtik, gölge etmesinler. Bakıyorsunuz bu ülkelerin silahları, Türkiye’ye karşı mücadele eden PKK’nın uzantısı olan örgütlerin elinde. Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele Türkiye’nin ayağa kalkmasının ve ‘bu oyunu gördüm, ne olduğunu anladım, bu oyunu bozacağım’ diyecek bir gücü ortaya koyamamasıdır. Onun için bu oyunu inşallah bozacağız. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte terör belasını, Allah’ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz."

Referandumda sandıktan önemli bir sonucun çıkacağını da ifade eden Numan Kurtulmuş, “Bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli Allah’ın izniyle mücadele gücümüzü daha fazla arttıracak. Millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacak. Tarihi bir dönüm noktasında Türkiye’de bir yönetim sistemi değişikliği öncesindeyiz. Sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ne olursa olsun, bu sandığın ortaya koyulmasının dahi Türkiye demokrasisini güçlendiren bir aşama olduğuna inanıyorum. İnşallah sandıktan da önemli bir sonuç çıkacağı, milletin, güçlü büyük Türkiye istikametinde oy kullanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

 

"Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek"

 

Karadenize geldikleri zaman herkesin fındığı sorduğunu, fındıkta lisanslı depoculuğa geçeceklerini, bununla ilgili de önümüzdeki haftalar içerisinde hükümet kararnamesi çıkacağını vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Karadeniz’e Ordu’ya Giresun’a gelince haklı olarak herkes fındık soruyor. Fındıkla ilgili olarak öteden beri yıllardır konuştuğumuz bir şey, lisanslı depoculuğun hazırlanıp uygulanmaya koyulmasıydı. 6 ürünle ilgili lisanslı depoculuk uygulaması başlatılacak, fındıkta bunların başında geliyor. Fındıkla ilgili Tarım Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor, hükümet kararnamesi şeklinde bu çıkarılacak. Zannediyorum önümüzdeki haftalar içerisinde karar alınır, fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek. Vatandaş gelip ürünlerini buraya koyacak. Ürünlerini koyduktan sonrada ürün senedi alarak, bu ürün senediyle de, bunu bir kredi unsuru olarak kullanabilecek. Elinde ilave bir güç olacak. Aldığı kredinin de, bunun maliyetlerinde önemli bir kısmını, inşallah yüzde 50’ye kadar olabilir bunu devlet karşılayacak. Önümüzdeki haftalarda bu kararnamenin çıkması, fındık üreticilerimiz bakımından da önemli bir gelişme olacaktır.”

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