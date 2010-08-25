-KURTULMUŞ: HOCA ADINA YAPILMASI ÜZÜCÜ ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığının iftarı sırasında meydana gelen olaylarla ilgili, ''İşin ağır gelen tarafı, bana da Erbakan Hoca ağabeyime de ağır gelen tarafı, bütün bu saldırıların, bu gözü dönmüş tavırların maalesef Hoca'nın adına yapılmış olmasıdır'' dedi. Kurtulmuş, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve beraberindekileri parti genel merkezinde kabul etti. Kabul sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, bir gazetecinin, Necmettin Erbakan ile dün akşam gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detay sorması üzerine, ziyaretin ''ramazan ziyareti'' temelinde olduğunu ancak son günlerde yaşanan olayların da görüşüldüğünü ifade etti. Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz cumartesi partinin İstanbul il iftarında fevkalade endişe verici, vahim bir olayla karşı karşıya kaldık. Buradaki olay siyasetin dışında bir şeydir. Asla tasvip edilemez, asla bu olayların arkasında olanlar mazur görülemez. Sayın Erbakan ile görüşmemizde bu konuyu da konuştuk. İşin ağır gelen tarafı, bana da, Erbakan Hoca ağabeyime ağır gelen tarafı, bütün bu saldırıların, bu gözü dönmüş tavırların maalesef Hoca'nın adına yapılmış olmasıdır. Bundan duyduğumuz derin üzüntüyü de kendisine ifade ettik ve olay, böyle önceden birtakım internet siteleri vasıtası ile günlerce hazırlanarak, birtakım çevreler kullanılarak ortaya çıkartılmıştır.'' Kurtulmuş, dün ve bugün yaptıkları başkanlık divanı toplantılarında, bu konuyla ilgili gerekli soruşturma ve araştırmayı parti olarak yapma kararı aldıklarını bildirdi. Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Bütün bu işler şunu ortaya koyuyor: 'Sadece teşkilatın içerisinde birkaç kişi kongre talep ediyor' meselesinin çok ötesine gitmiştir artık. Bu işin arkasında birtakım derin odakların olduğu görülüyor. Belki bunlar, bazı insanlar kullanılıyor ama bunun temel sebebi, özellikle referandum sürecinde Saadet Partisi'ni hareketsiz bırakmak ve bundan sonraki siyasal süreçlerde Türkiye'nin güçlü siyasal bir alternatif olarak ortaya çıkan Saadet Partisinin önünü kesmektir.'' Kurtulmuş, ''Tehdit mesajlarını derin yapılar mı veriyor?'' şeklindeki soruya, ''Bunlar internet sitelerinde yer almış, cep telefonlarımız da oralarda açıkça yayımlanarak yapılmış şeylerdir. Bunu araştırmak benim vazifem değil, emniyetin işidir. Emniyet gerekli araştırmaları yapıyor zannederim'' yanıtını verdi. ''Başvuruda bulundunuz mu?'' sorusu üzerine Kurtulmuş, ''Tabii o kadar açık bir durum var. Gizli kapaklı internet siteleri üzerinden yapılan açık tehditler var'' diye konuştu. Kurtulmuş, görüşmede ''imam nikahının'' serbest bırakılmasını isteyen Bayraktutar'ın görüşlerine katılıp katılmadığının sorulması üzerine, ''fiili olarak uygulanan imam nikahının resmi olarak da yapılabilmesi gerektiğini'' ifade etti.