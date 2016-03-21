Kurtulmuş: Her gün birçok terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz, bunların bir kısmı önleniyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmada 1'i canlı bomba 5 kişinin öldüğü İstiklal'deki saldırıya ve güvenlik tedbiriyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değinirken "Gelen istihbaratın bu maça yönelikti, Birbirini teyit eden istihbarat verileri vardı. Derbiyi erteleme kararı aldık" dedi. "Suriyeli mültecilerin Türkiye vatandaşlığına alınması gibi bir ihtimal olmadığını" söyleyen Kurtulmuş, "AB vize serbestisi için tüm hukuki düzenlemeleri Nisan sonuna kadar yapacağız" dedi. Kurtulmuş, gerekli düzenlemelerin yapılması için muhalefetten destek beklediğini söyledi.

Derbinin ertelenmesine sebep olan

saldırı tehditi devam ediyor mu?

İstanbul derbisi üzerine sorulan "Ciddi tehdit geçmiş durumda mı?" sorusuna Kurtulmuş, "Farklı kanallardan spesifik olarak maçla ilgili gelen bu tehditin gelmiş olması Galatasaray-Fenerbahçe maçına yönelikti. Diğer tüm maçlar oynandı. Bir problem olmadı. Tüm tedbirleri alıyoruz. Çok sayıda canlı bomba çok sayıda araba, patlayıcı maddeyi önceden yakalamak önleme imkanına sahip olduk. Ancak her türlü tedbiri almanıza rağmen tüm yollar sokaklar aranmasına rağmen malesef canlı bombayı önlemek pek mümkün olmuyor. Ciddi istihbarattı ve tüm istihbarat birimleri olmak üzere değerlendirdik ve maçı iptal ettik" dedi.

Suriyeli mülteciler Türkiye

vatandaşlığına alınacak mı?

"Kayıt altında alınmış Suriyeli mültecilere vatandaşlık hakkı verilecek mi?" sorusuna Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un cevabı şöyle:

"Böyle bir çalışma yok. 2 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı var. Bunların hepsinin vatandaşlığa alınması gibi bir çalışmamız yok. Ancak nitelikli olanlarla iligli birtakım çalışma izinleri çıkardık. Bazılarıyla ilgili de oturum izni verilebilir. Ancak buradaki sığınmacıların Türkiye vatandaşlığına alınması gibi bir ihtimal yok."

"Muhalefetten destek bekliyoruz"

Vize serbestisi sağlayacak AB düzenlemelerinin yasallaşması sorusuna Kurtulmuş, "Biz üzerimize düşen her türlü ciddiyetle planlamaya çalışıyoruz. Vize serbestisi ile sonuçlanacak adımlarla ilgili olarak çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yasaların yasalaşması iktidarca bizim sorumluluğumuzda. Ancak muhalefetten destek bekliyoruz. Haziranda vize serbestisi hakkında sahip olacağız. Muhalefet partilerini Meclis'i bloke etmemelerini talep ediyoruz. Muhalefet partileriyle uzlaşmak istiyoruz" dedi.

Alevi ve Romanların talepleri

Alevi ve Romanların taleplerine dair soruyu cevaplayan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş "7 kanun tasarısı veriliyor. Bunlardan biri roman vatandaşlarımızla ilgili düzenleme de var. En kısa zamanda TBMM'ye düzenleyeceğiz" dedi.

Numan Kurtulmuş konuşmasından satır başları şöyle:

"Kamu istihdamıyla ilgili çalışmalar dile getirildi. İstanbul'da yaşanmış olan bombalı saldırıda bir kez daha bu hain saldırıda hayatını kaybedenlere taziye ve üzüntülerimizi dile getiriyoruz. yaralılardan başka ülkenin vatandaşları olan da var onlara da acil şifalar diliyoruz. Misafir oldukları süreç içerisinde bu hain saldırıyla karşı karşıya kaldırlar. Hayatlarını kaybettiler. Derin üzüntülerimizi hükümetimiz adına bir kez daha iletiyoruz. 20 Temmuz'dan beri devam eden hain terör saldırılarının halkı içine kapatmak Türkiye'yi çevre ülkeler gibi yönetilemez hale getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Kullandıkları insanlık dışı yönemlerler halkımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hep birlik beraber olacağız tüm bu terör saldırılarına karşı tek vücut olarak varlığımızı sürdüreceğiz. Asla teröre alışmayacağız. Terörden korkmayacağız. Hayatımıza devam edeceğiz. Her gün birçok terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların bir kısmı önleniyor bazıları da alınan tüm tedbirlere rağmen engellenemiyor. Dünkü saldırdan sonra İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgil olarak spekülasyonlar yapıldı. Çeşitli kanallardan farklı istihbarat bilgileri alındı. İlgili bakanlıklar ve ilgili istihbarat birimleri tarafından derbi müsabakası ertelendi. Bunun üzerinden kimsenin spekülasyon yapma hakkı yoktur. Birbirini teyit eden istihbarat verileri var. Derbide ortaya çıkacak olan bir terör eyleminin Türkiye ile ilgili ne kadar ağır bir fatura ortaya çıkaracağı ortada.

"Terör Türkiye'yi terörize etmeye çalışıyor. Atmamız gereken adımları atmamamızı sağlıyor. Biz, hükümet olarak, yapmamız gereken işleri eksiksiz yapmaya devam edeceğiz. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda önemli bir ivme kazandı. Bunların en sonuncusu 18 Mart'ta Brüksel'de yapıldı. Varılan mutabakat çerçevesinde yunanistan adalarında varolan mültecilerin geri alınımları söz konusudur. Bire bir kuralı var. Türkiye, Yunanistan'dan almış olduğu her mülteciye karşılık kendisinde var olan bir mülteciyi Avrupa'ya gönderecek. AB şu anda 72 binle sınırlandır. Ancak Merkel bunun dışında Almanya'ya çok sayıda mülteci kabul etmesi eylemini de biliyoruz."

"Schengen'in kaldırılması için tüm hukuki düzenlemeleri Nisan ayının sonuna kadar yapacağız. Parlamentodaki tüm partilere sesleniyoruz. Hükümete destek olmalarına ve katkıda bulunmalarına davet ediyoruz. Haziran ayında vize serbestisine geçeceğiz ve ümit ediyorum ki haziran ayında vize serbestisi başlayacak.

"20 Temmuz'dan itibaren başlayan bu terör saldırılarının amacı Türkiye'yi içine kapatmak. Terörden yılmadan yola devam edeceğiz. Teröre alışmayacağız, birlik olacağız.

"Farklı istihbarat bilgileri alındı, maç ya seyircisiz oynanacaktı yada iptal edilecekti. Gerekli istişareler sonrası bu derbi müsabakası ertelendi. Ortada son derece tedbir almamızı gerektiren istihbarat mevcuttu. Ciddi bildiler vardı, spekülasyonlar boştur. Gelen istihbarat bilgileri üzerine bu zor arar alındı.

"4 Nisan'dan itibaren geri alımlar öngörülmektedir. Yunan adalarından alınan bir mülteci için Avrupa'ya bir mülteci gönderilecektir. Şu anda Avrupa Birliği rakam olarak 72 binde sınırlamaktadır. Ancak Merkel'in bu konudaki çalışmalarını biliyoruz. Türkiye'de AB'ye gidecek mültecilerde gidecek isimlerden en çok ihtiyaç içerisinde olanlar seçilecek. Bakıma muhtaç olanlar, ağır hastalar gibi...



"Vize serbesti için bütün çalışmaları Nisan ayına kadar yapacağız. Umuyoruz ki Haziran ayında vize serbestisi işini halletmiş olacağız.

"Terör örgütlerinin hepsinin ortak özelliği türkiyenin önünü kesmek türkiyeyei başka konularla meşgul etmek. Tüm bunlara karşı milli birlik ve dayanışma içerisinde tek vücut duracağız. milletimiz uyanık olmasını ve Türkiye'de terör örgütlerinin her birine karşı ortak bir tavrı sergilemelerini istiyoruz. Siyaset örgütleri de terör örgütlerinin hiçbirini ayırt etmememeli."