Kurtulmuş da mikrofon kurbanı

T24 - HAS Parti’nin kongresinden önce gazetecilerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, mikrofon kazasına kurban gitti. Mikrofonun açık olduğunu farketmeyen Kurtulmuş, “Biz büyük, hoca küçük” dedi.

Numan Kurtulmuş, Halkın Sesi Partisi’nin (HAS Parti) ilk büyük kongresi öncesinde gazete ve televizyon temsilcileriyle buluştu.

Numan Kurtulmuş, konuşmasından önce habercilerle ikili sohbetler yaptı.

Ancak Kurtulmuş, mikrofonların açık, kameraların ise kayıtta olduğunu farketmedi.

Kurtulmuş, Saadet Partisi’nden kopuş sürecini “O acayip, enterasan bir süreçti” sözleriyle değerlendirdi.

Kurtulmuş, olaylı kurultayın ardından Necmettin Erbakan'a yakın isimlerin yönetimi ele geçirmek için görüş aldığı Önder Sav'ı hatırlattı.

Numan Kurtulmuş, “Önder Bey yol gösterdi. Kendi yolunu kaybetti” diye konuştu.

Kurtulmuş, kameralar kayıttayken Saadet Partisi yönetimi için karşı karşıya geldiği Necmettin Erbakan için ise "Hoca açısından süreç hüzün vericiydi" yorumunu yaptı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Ayrılış bizim için iyi oldu. Bir de her şey çok açık olunca sanki roller tersine döndü; biz büyük hoca küçük oldu. Biz çok daha olgun davrandık. Hoca açısından hakikaten hüzün verici bir durumdu.”

HAS Parti'nin teşkilatının hızla kurulduğunu ve kongrede ve kongreye kadarki süreçte partiye sürpriz katılımlar olacağını da söyleyen Kurtulmuş'a AK Parti ile seçim ittifakı yapacaklarına ilişkin iddialar da soruldu.

Kurtulmuş, “Halkın Sesi Partisi’nin amacı bir takım yan yollarla Meclis’e kapağı atmak değildir. HAS Parti’nin hiçbir partiyle bir seçim ittifakı görüşmesi ya da parti içinde bir görüşme yoktur” diye konuştu.



