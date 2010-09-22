-KURTULMUŞ CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü kongre sürecine ilişkin, Genel İdare Kurulu (GİK), il başkanları ve belediye başkanlarıyla yapacağı toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi. Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları ve parti temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından genel merkezden ayrıldı. Bir gazetecinin, 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin Saadet Partisi'nin olağanüstü kongre sürecine ilişkin verdiği karara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kurtulmuş, ''Yarın Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak, cuma günü de il başkanları ve belediye başkanlarıyla yapacağım toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacağım'' yanıtını verdi.