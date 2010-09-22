T24 LogoT24 Logo
Politika

KURTULMUŞ CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 22:00

-KURTULMUŞ CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü kongre sürecine ilişkin, Genel İdare Kurulu (GİK), il başkanları ve belediye başkanlarıyla yapacağı toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.  Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları ve parti temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından genel merkezden ayrıldı. Bir gazetecinin, 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin Saadet Partisi'nin olağanüstü kongre sürecine ilişkin verdiği karara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kurtulmuş, ''Yarın Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak, cuma günü de il başkanları ve belediye başkanlarıyla yapacağım toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacağım'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24