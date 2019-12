Kurtulmuş: Bu kabine AKP'nin son as kadrosu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikle ilgili olarak, "Bu AKP'nin çıkarabileceği en son as kadroydu. Hükümet için maçın kritik dönemine girilmiştir" dedi.



Yeni kabineye başarılar dileyen Kurtulmuş, iktidarda kim olursa olsun "Doğruya doğru, yanlışa yanlış" diyen bir anlayışta olduklarını ve bu anlayışı yeni dönemde de sürdüreceklerini belirtti.



Yeni Bakanlar Kurulu'nda "Milli görüşün etkili olduğu" yönünde yorumlar yapıldığını kaydeden Kurtulmuş, kendilerinin de bu görüşe katıldığını ifade etti.



Futbol maçlarında teknik direktörlerin maçın kritik anlarında as kadrolarını devreye soktuklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu AKP'nin çıkarabileceği en son as kadroydu. Hükümet için maçın kritik dönemine girilmiştir" dedi.

Kendileri için kimlerin bakan olduğunun değil, uygulanan programların önemli olduğunu bildiren Kurtulmuş, başta ekonomi, dış politika, AB ile ilişkiler ve anayasa değişikliği konuları olmak üzere hükümet icraatlarını yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.