Kurtulmuş: Anadilde eğitim devlete değil de özel okullara devredilebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Türkiye korkmadan, komplekse kapılmadan Kürt meselesiyle ilgili adım atmalı. Demokratikleşmeyi ileri götürmeliyiz, taviz veremeyiz. Anadilde eğitim özel okullara devredilebilir. Çözüm yeri ne Genelkurmay karargahı ne dağlardır, adres TBMM" dedi. Kurtulmuş ana dilde eğitim çalışmaları için "Hiç kimsenin Türkçe’nin resmi dil, yazışma ve resmi eğitim dili olduğunda en ufak tereddüdü yoktur, bu tartışılamaz bile. Çünkü aksi takdirde bir ülke olmaz. Bu çerçevede anadilde eğitim devlete değil de özel okullara devredilebilir" diye konuştu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, siyasetten ekonomiye ve dış politikaya dair gündemdeki konulara ilişkin Vatan gazetesinden Deniz Güçer'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamalarının bir bölümü şöyle:



'Terör karşısında insani adımlar atılmalı'



"Türkiye, Kürt meselesini artık hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde çözmek zorundadır. Çünkü terör artık Türkiye’nin iç meselesi olmaktan çıkmış, uluslararası terör siyaseti haline dönmüştür. Her gün maalesef şehitlerimiz geliyor. Dağdaki insanları aşağı indirelim, terör örgütünü artık hareket edemez hale getirelim, ama esas mesele bir tek Kürt vatandaşımızın, evladımızın dağa çıkmayacağı bir Türkiye’yi kurmaktır. Bizim projemiz o zaman fevkalade ileriydi. Birçok adım da atıldı. Ama doğru adımlar geç atılırsa, bu sefer de terör örgütü “Biz mücadele ettik de aldık” şeklinde bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun için Türkiye’nin korkmadan, komplekse kapılmadan; anadilde savunma hakkı gibi, yerel yönetimlerin hizmetlerinde anadil kullanma hakkı gibi son derece insani olan adımları atmalı."



'Eğitim devlete değil de özel okullara devredilebilir'



"Hiç kimsenin Türkçe’nin resmi dil, yazışma ve resmi eğitim dili olduğunda en ufak tereddüdü yoktur, bu tartışılamaz bile. Çünkü aksi takdirde bir ülke olmaz. Bu çerçevede anadilde eğitim devlete değil de özel okullara devredilebilir. Bu özel okullara bir takım destekler de verilebilir. İnanın bu yapıldığı takdirde az sayıda okul açılır ve bu okulların belki devam etmesi zor olur. Çünkü bu bir talep meselesi. Anadilde eğitim veren kursların çok fazla devam etmediği gibi. Dolasıyla bu alanlarda cesur, hakikaten reformcu, insani adımlar atılırsa, ben Türkiye’nin Kürt meselesini kalıcı olarak çözeceğini düşünüyorum. Bunun iki altın anahtarı var: Birincisi, çözüm yeri ne Genelkurmay karargahı ne dağlardır, çözüm yeri TBMM’dir. Başta BDP olmak üzere, tüm partiler ve parlamenterler ‘Bu sorunu biz, TBMM’de çözeceğiz’ kararlılığına sahip olmalılar. İkinci altın anahtar ise, Kürtler’in hakkını, hukukunu genişletecek, Türkler’in onur ve gururunu zedelemeyecek çözümler ortaya koyabilmektir."