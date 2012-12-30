Kurtulmuş: AK Parti Allah'ın yardımıyla iktidarda

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partisinin Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'de böyle bir iktidar varsa, bu milletin vicdanının doğru işlemiş olmasının ve Allah'ın yardımının bir sonucudur'' dedi.

Kurtulmuş, partisinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği il danışma meclisi toplantısında, Türkiye'nin karanlık günleri atlatarak bugünkü durumuna ulaştığını belirtti.

Gelecekte çok önemli 3 seçime gireceklerini anımsatan Kurtulmuş, seçimlerde Türkiye'nin 30 yılının ne yönde gideceğinin gösterileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, seçimlerde alabilecekleri kadar fazla oy almak istediklerini vurgulayarak, AKP teşkilatının bunu yapacak güçte olduğunu kaydetti.

'Batı'yı taklit ederek gelişmeyi zanneden bir anlayış var'

''Bu memlekette Osmanlı'nın çözülmesiyle büyük bir siyasi mücadele veriliyor'' diyen Kurtulmuş, ''Bu siyasi sürecin bir tarafında Batı'da ne varsa onu şeklen taklit ederek gelişmeyi zanneden bir anlayış vardır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de bu çizgiyle gelen bir anlayıştır. Millete tepeden bakan, milletin değerleriyle çelişen bir anlayış'' şeklinde konuştu.

Söz konusu anlayışın karşısında köklerine bağlı bir siyasi mücadele bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şözlerine şu şekilde devam etti:

'Siyasi çizgimiz büyük mücadelelerin bir sonucu'

''İşte bizim anlayışımız budur. Geçmişten bugüne gelen anlayışımız budur. Bu fikri çizginin de verdiği siyasi bir mücadele var ortada.

Çok partili siyasi hayat döneminde de bizim siyasi çizgimiz büyük mücadeleler verilerek bu noktalara getirilmiştir. Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın verdiği mücadele, rahmetli Necmettin Erbakan'ın verdiği mücadele ve bugün Sayın Başbakanımız'ın verdiği mücadele bu fikri çizginin bir parçasıdır.''

Kurtulmuş, milletin vicdanını dinleyerek oy kullandığını vurgulayarak, ''Türkiye'de tepeden inmeci ve halka yukarıdan bakan zihniyet, maalesef halkın değerleriyle, hep halkın inançlarıyla, bu ülkenin varlığı ve ruh köküyle kavga etti.

Bu ülke çok büyük badireler atlatarak, çok karanlık dehlizlerden geçerek, Allah'ın inayeti ve milletin çabalarıyla bu noktaya geldi. Bugün Türkiye'de böyle bir iktidar varsa, bu milletin vicdanının doğru işlemiş olmasının ve Allah'ın yardımının bir sonucudur'' şeklinde konuştu.