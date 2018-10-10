Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır (2)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol, Dicle Üniversitesi\'ndeki programın ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Kurtulmuş\'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal da eşlik etti.

\'KAYYUMLAR, 20 YILDIR VERİLMEYEN HİZMETİ SUNDU\'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker konuşma yaptı. Diyarbakır\'da huzur ve güven ortamının hakim olduğunu anlatan Eker, kentte kayyumların yönettiği belediyelerin, Diyarbakır\'da 20 yıldır hizmetten mahrum bırakılan vatandaşa hizmet sunduğunu belirterek, \"Tehdit ve baskılarla aileleri veya yakınları dağa kaçırılmak suretiyle birçok sıkıntıya göğüs gerdiler. Bugün hükümetimizin bu konuda sağladığı başarıyla terör örgütüne karşı, açık bir galibiyet elde edilmiştir. Diyarbakır barışın kalbi olduğu kadar, huzurun merkezi olma sürecinde çok önemli bir mesafe katetmiştir. Belediyeleri dağa, Kandil\'e adam devşirmenin aracı kurumları haline getiren zihniyet, milletin oyuyla, vergileriyle sağlanmış olan imkan ve destekleri bu milletin fedakâr ve çilekeş evlatları için harcamak yerine maalesef paraları başka yerlere harcıyorlardı. Bugün hükümetimizin yerinde ve dirayetli uygulamasıyla kayyum olarak atanan belediye başkanlarımız o hizmeti, halkın beklediği, ihtiyaç hissettiği hizmetleri, Diyarbakır\'ın neredeyse son 20 yılda mahrum bırakıldığı belediye hizmetlerini halkımıza sunmaktadır\" dedi.

\'PKK, FETÖ VE DEAŞ AYNI ÇEŞMEDEN BESLENİYOR\'

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ\'ın aynı çeşmeden beslendiğini belirten Mehdi Eker, \"Biz hep beraber görmedik mi çözüm sürecinde? Biz demokratikleşme ve sivilleşmeyi ülkenin bütün vatandaşları ve elbette ki Kürtler için uygulamaya çalışırken onlar o fırsatı yerin altına kablolar döşeyerek, mayınlar döşeyerek, el yapımı bombalar döşeyerek, onlar bu süreci hep sabote ettiler. Çözüm sürecini AK Parti sona erdirmedi, çözüm sürecini baltalayan, başından beri onaylamayan, PKK ve onu siyasi türevledir\" diye konuştu.

\'MİLLETİN ADAMLARI İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ\'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, anadilin ana sütü kadar helal olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Herkes kendi hak ve özgürlüklerini konuşacak. Çünkü bizim kitabımızda insanları anadiline göre ayırmak yoktur. Çünkü biliriz ki anadil de ana sütü kadar helaldir. Hiç kimse hangi anadiliyle dünyaya geleceğine karar vermedi. Her dil ve renk kendisince kendi haklarına sahiptir. Önümüzdeki yıl seçime gidiyoruz. Bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizi ev ev ziyaret ederek, dükkan dükkan ziyaret ederek, onları ikna ederek, bu yürüyüşün, bu kutlu davanın, birlik, dirlik davası olan bu davanın daha ileriye gitmesi için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. Bunu yaparken de en kuvvetli, en güçlü adayları göstereceğiz. Benim tanıdığım, benim hısımım, benim akrabam, kardeşim, yeğenim, benim aşiretimden, benim köylüm, komşum yok artık. Böyle bir şey yok, hiç kimsenin adamı değil, milletin adamı olan arkadaşlarımızla yolumuzda yürüyeceğiz. AK Parti, Diyarbakır\'ın en iyi adaylarını çıkaracak.\"

\'BENİ DİNLER MİSİNİZ?\' DEDİ

Kurtulmuş\'un kürsüde konuşması sırasında, salonda bulunan bir kişi aniden platforma fırlayarak, \"Beni dinler misiniz?\" diye bağırdı. Adı açıklanmayan kişiye Kurtulmuş, \"Tamam seni dinleyeceğim\" diyerek karşılık verdi.

Korumalar tarafından dışarı çıkarılan kişinin KHK kapsamında Kayapınar Belediyesi\'nden ihraç edildiği öğrenildi.



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