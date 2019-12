-KURTULMUŞ: "İTTİFAK ARAYIŞI İÇİNDE DEĞİLİZ" KONYA (A.A) - 26.03.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, herhangi bir ittifak arayışı içinde olmadıklarını belirterek, ''Bize gelmiş böyle bir teklif de yok. Bizim de bu yönde bir arayışımız yok'' dedi. Kurtulmuş, partisinin il ve ilçe teşkilatlarının açılışına katılmak için geldiği Konya'da, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle Hilton Garden İnn Otel'de bir araya geldi. HAS Parti'nin çok kısa bir süre içinde yoğun katılımla kuruluşunu tamamladığını bildiren Kurtulmuş, halkın değerleri üzerinden siyaset yapan bir tarza ihtiyaç olduğunu, HAS Parti'nin de bunu yapmaya çalıştığını söyledi. Türkiye siyasetine HAS Parti'nin şimdiden yön vermeye başladığını kaydeden Kurtulmuş, hem iktidarın hem de muhalefetin görüşlerinden etkilendiğini iddia etti. CHP'nin gündeme getirdiği ''aile sigortası'' projesinin uzun süredir üzerinde durdukları ekonomik politikada önemli bir yer tuttuğunu belirten Kurtulmuş, ''Biz bunu 'vatandaşlık maaşı'' olarak adlandırdık. Bizden bir sene sonra CHP'nin bunu gündeme getirmesi bizi mutlu etti. Bizden neredeyse bir sene sonra CHP'nin bunu 'aile sigortası' olarak takdim etmesini sevindirici bir gelişme olarak görüyorum. Ancak bunun kaynağının açıklanması gerekir. 'Benim adım Kemal, ben kaynağı bulurum' demek olmaz'' diye konuştu. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurtulmuş, bir gazetecinin ''HAS Parti'yi nasıl tanımlarsınız?'' sorusunu, ''HAS Parti, Türkiyeci, anti emperyalist, her türlü sömürüye karşı, özgürlüklerin ve refahın adresi, maneviyatçı bir partidir'' diye yanıtladı. ''Sizin kaleniz hangi il olacak?'' sorusu üzerine Kurtulmuş, 81 ilin kaleleri olduğunu belirtti. HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, ''İttifak için kapınızı çalan var mı?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Biz Türkiye'nin yeni yüzü olmaya geldik. Türk siyasetini formatlamak ve yeni Türkiye'nin yeni siyasi partisini oluşturmak istiyoruz. Bizim amacımız siyasete yapılacak restorasyonların öncüsü olmak. Sistemin yanlışlıkları, zorlukları var. Aslolan bunların hepsini aşacak bir siyasi iradeyi ortaya koymaktır. HAS Parti'nin samimi hedefi de budur. Herhangi bir ittifak arayışı içinde değiliz. Bize gelmiş böyle bir teklif de yok. Bizim de bu yönde bir arayışımız yok. Biz kendi başımıza bu yola çıktık. Yüzümüzün akıyla da iktidar partisi olmaya çalışacağız.''