Kurtulmuş: 2053 turizm sektörü hedefi 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"3. Turizm Şurası\" kararlarını değerlendirerek, \"2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz yukarı çıkarıp revize edeceğiz. Hiçbir şekilde hedeflerimizin gerisinde durmayacağız inşallah\" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"3. Turizm Şurası\" kararlarının açıklandığı toplantıya katıldı. Kurtulmuş, \"Bu bir hamle, seferberlik dönemidir. Bütün gücümüzle hep beraber sizler özel o sektör odaklı turizm politikalarımız çerçevesinde biz de devlet olarak yanınızda olacağız. Hep birlikte bu üçüncü evreyi inşallah tamamlayacak hedeflerimize ulaşacağız. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya\'yı, Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni bir kapı olarak görecek tıklamaya devam edeceğiz. Bu bölge dünya nüfusunun yaklaşık yarısı. Buralara açılacağız demek Avrupa, Rusya, Ukrayna\'yı ihmal edeceğiz sileceğiz bir kenara atacağız demek değildir. Bu yanlış anlaşılmasın. Var olduğumuz pazarlarda olmaya devam edeceğiz. Yeni ve güçlü gördüğümüz pazarlara açılmak için de hep birlikte çalışacağız.

Stratejimizin birinci ayağı pazarları çeşitlendirmek, ikincisi ürünlerimizi çeşitlendirmek. Komşu ülkeler ile birlikte oluşturacağımız bir talkım ortak paketler ile Türkiye turizminin ürün çeşitliliğini arttıracağız. Üçüncü stratejik sütunumuz ise, Türkiye\'nin algısını pozitif hale getirmek, Türkiye markasının değerini arttırmaktır\" diye konuştu.

\"3 MİLYONA YAKIN ALMAN TURİSTİ TÜRKİYE\'Yİ ZİYARET ETTİ\"

Kurtulmuş, \"11 Eylül dönüm noktası oldu. Dünyada bir karanlık odak ya da birden fazla karanlık odak, dünyada İslam karşıtlığını ve özellikle son yıllarda Türkiye karşıtlığını önemli bir siyasi araç olarak kullanıyor. Türkiye karşıtlığı özellikle son yıllarda Avrupa\'daki seçimler nedeniyle daha fazla prim yapmaya başladı. Türkiye\'ye karşı açık bir düşmanlık şekline dönüştü. Almanya seçimlerinde özellikle Türkiye\'ye karşı olumsuz bir algı operasyonları başladı. \'Türkiye\'ye gitmeyin güvenli değil\' deniyordu. 3 gün önce eylül ayına ait turizm verileri açıklandı. Bir tane Alman\'ın buraya gelmemesi lazım. 3 milyona yakın Alman turisti Türkiye\'yi ziyaret etti\" açıklamasında bulundu.

\"ULUSLARARASI BELGESELDE GÖBEKLİTEPE ESASLI BİR BÖLÜMÜN OYNANMASINI SAĞLAYACAĞIZ\"

Kurtulmuş, \"Siyasetin dili başka turizmin dili başkadır. Turizm dili ile Türkiye\'yi anlatırsak Türkiye\'nin marka gücünü arttırırız. Küresel marka haline getirmeliyiz. Gerçekleştirebilirsek önemli bir uluslararası belgeselde Göbeklitepe esaslı bir bölümün oynanmasını sağlayacağız\" dedi.

\"İSTANBUL, HATAY VE KÜTAHYA UNESCO LİSTESİNE GİRMEYİ BAŞARDI\"

Kurtulmuş, \"İstanbul, Hatay ve Kütahya UNESCO listesine girmeyi başardı. Önemli bir marka değeri oluştu bu şehirler için. Türkiye her yerde olacak sizlerde elinizi ruhunuzu taşın altına koyacaksınız\" dedi.

\"3. TURİZM ŞURASI\" KARARLARI

\"3. Turizm Şurası\" kararlarını değerlendiren Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: \"Buradan çıkan sonuca göre, turizmde yeni bir stratejik plan olmalı. Sorumluluk sadece bakanlık üzerinde olmayacak hep birlikte bu sorumluluğu paylaşacağız. Koordinasyon ihtiyacı. Yasal düzenlemeler ve mevzuat yenilemeleri. Çok fazla yasal düzenlemeyi gözden geçirmemiz gerekiyor.

YENİ BİR TURİZM YASASINA İHTİYAÇ DUYULDUĞU AÇIKTIR

Yeni bir turizm yasasına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde inşallah sonuçlandıracağız. Bir diğer dördüncü madde ise hedeflere odaklanma. Türkiye iddiası olan bir ülke. Sıradan bir ülke değil. İsimlerini söyleyerek o ülkeleri rencide etmek istemiyorum ama, güzel şehirleri, sahilleri olan ülkelerden birisi değiliz. Türkiye iddiası olan, söz sahibi olan bir ülke.

TÜRKİYE\'Yİ AYAKLARINDAN ÇEKENİ, SIRTINDAN HANÇERLEYENİ HEP ÇOK OLMUŞTUR

Dolayısıyla Türkiye\'yi ayaklarından çekeni, sırtından hançerleyeni hep çok olmuştur. Her ülkenin ihanet kontenjanı vardır ama bu memleketin maalesef kaderi tarih boyunca ihanet kontenjanı biraz fazladır. Onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Küçük hedefleri olana bir ülke olamayız.

2053 TURİZM SEKTÖRÜ HEDEFİ 50 MİLYON TURİST, 50 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ

2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz yukarı çıkarıp revize edeceğiz. Hiçbir şekilde hedeflerimizin gerisinde durmayacağız inşallah.

UÇAK DESTEKLERİNİ ARTTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ. 9 BİN DOLARA KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Beşinci husus ise, teşviklerdir. Bir takım teşviklere ihtiyaç var bunları güncelleyeceğiz. Örneğin turizm acentelerine, bu sene geçen sene verdiğimiz uçak desteklerini arttırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye\'ye gelmeyen ülkelerden getirene daha çok vereceğiz. Farklı teşviklerimiz olacak. Hedefi olmayan pusulası olmayan gemi gibidir. Özgüven de önemli özgüven çok yüksek olmalı. 70-80 milyar dolarlara kadar birkaç yıl içinde çıkmamız mümkün. Hep birlikte kenetlenip sonuçlarımızı alacağız inşallah.\"







