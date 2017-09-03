Kurtulmuş:  2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır (2) 

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VALİ'NİN ÖZEL BAYRAM PROGRAMINA KATILDI Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasının ardından yine Vali Seddar Yavuz'un ev sahipliğinde kentte görev yapan mülki idare amirleriyle vali konağı bahçesinde özel bi

03 Eylül 2017 01:57

VALİ\'NİN ÖZEL BAYRAM PROGRAMINA KATILDI
Ordu Valiliği\'nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasının ardından yine Vali Seddar Yavuz\'un ev sahipliğinde kentte görev yapan mülki idare amirleriyle vali konağı bahçesinde özel bir bayramlaşma programı düzenlendi. Basına kapalı olan bayramlaşma programına Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz ve mülki idare amirleri eşleriyle katıldı. Vali Seddar Yavuz, \'İlimizde görev yapan mülki idare amirleriyle valilik konağında bayramlaştık\' notuyla bayramlaşma fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan, kent bayramlaşması programında kürsüye davet edilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın, kendi isteğiyle konuşmak istemediği, bu nedenle kürsüye çıkmadığı da belirtildi. Bakan Numan Kurtulmuş, Ordu Vali konağındaki bayramlaşma programının ardından Ünye İlçesi\'ne hareket etti.

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