-Kurtulan ve Bakırhan tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılıkça ifadeleri alınan ve tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 35 kişiden eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklandı. Mahkeme, 4 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Gözaltına alınanlardan 3'ü ise savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.