T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurtulan ve Bakırhan tutuklandı İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2012 11:20

-Kurtulan ve Bakırhan tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılıkça ifadeleri alınan ve tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 35 kişiden eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklandı.  Mahkeme, 4 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.  Gözaltına alınanlardan 3'ü ise savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24