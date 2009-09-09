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Dünya

Kurtulan Türk yolcular Boeing'e dava açıyor

09 Eylül 2009 14:37

Türk Hava Yolları (THY) uçağının Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı yakınlarında yaptığı kazadan kurtulanlar Boeing firmasına dava açıyor. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'daki hukuk bürosu AKD Prinsen Van Wijmen (AKD), kazadan kurtulanlardan 10 kişinin Boeing'e karşı ABD'de adli işlemlerin başlatılması için Clifford Hukuk Bürosu'na ihbarname gönderilmesini kabul ettiğini belirtti. Davanın 2-6 hafta arasında açılabileceği kaydediliyor. 

20 milyon dolar tazminat talebi 

AKD yetkilisi Frans Vreede, ABD'deki avukatların Boeing'e karşı davalar açmaya hazırlandığını, ancak Boeing'in halihazırda uzlaşma için istekli olmadığını kaydetti. Vreede, kazada ağır yaralanan yolcuların her birinin Boeing'den 20 milyon dolara varan tazminat talep edebileceğini kaydetti.

Boeing sözcüsü Jim Proulx ise şirketinin davaya konu olan durumlarla ilgili açıklama yapmadığını söyledi.

9 yolcu hayatını kaybetmişti

THY'nın TK1951 sefer sayılı uçağı 25 Şubat 2009'da Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada kaza yapmıştı. Hollandalı yetkililer, 9 kişinin öldüğü kazanın, soldaki yükseklik göstergesindeki (altimetre) arıza yüzünden meydana geldiğini açıklamıştı.

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