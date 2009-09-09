Kurtulan Türk yolcular Boeing'e dava açıyor

Türk Hava Yolları (THY) uçağının Hollanda'nın başkenti
Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı yakınlarında yaptığı kazadan kurtulanlar Boeing
firmasına dava açıyor. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'daki hukuk bürosu AKD Prinsen Van Wijmen (AKD), kazadan
kurtulanlardan 10 kişinin Boeing'e karşı ABD'de adli işlemlerin başlatılması
için Clifford Hukuk Bürosu'na ihbarname gönderilmesini kabul ettiğini belirtti.
Davanın 2-6 hafta arasında açılabileceği kaydediliyor.
20 milyon dolar tazminat talebi
AKD yetkilisi Frans Vreede, ABD'deki avukatların Boeing'e karşı davalar
açmaya hazırlandığını, ancak Boeing'in halihazırda uzlaşma için istekli
olmadığını kaydetti. Vreede, kazada ağır yaralanan yolcuların her birinin
Boeing'den 20 milyon dolara varan tazminat talep edebileceğini
kaydetti.
Boeing sözcüsü Jim Proulx ise şirketinin davaya konu olan
durumlarla ilgili açıklama yapmadığını söyledi.
9 yolcu hayatını kaybetmişti
THY'nın TK1951 sefer
sayılı uçağı 25 Şubat 2009'da Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada kaza
yapmıştı. Hollandalı yetkililer, 9 kişinin öldüğü kazanın, soldaki yükseklik
göstergesindeki (altimetre) arıza yüzünden meydana geldiğini
açıklamıştı.