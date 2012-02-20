‘Kürtlerin kaderlerini tayin etme hakkı var'

T24- Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani, bundan böyle Kürtlerin birbirlerinin kanını dökmeyeceklerini belirterek, “Kürtlerin de diğer halklar gibi kendi kaderini tayin etme hakkı vardır” dedi

Milliyet'in haberine göre, İran sınırlarında 1946’da kurulan ve bir yıl yaşayan “Mahabad Kürt Cumhuriyeti”nin kuruluşunun 66. yıldönümü tüm Kürt örgüt ve gruplarını Erbil’de buluşturdu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesud Barzani, bundan böyle Kürtlerin birbirlerinin kanını dökmeyeceklerini belirterek, “Kürtlerin de diğer halklar gibi kendi kaderini tayin etme hakkı vardır” dedi.

Bölgesel Kürt yönetiminin düzenlediği konferansa Barzani’nin yanı sıra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Eş Genel Başkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın yanı sıra İran, Türkiye ve Suriye’den çok sayıda siyasi parti, örgüt ve grup temsilcileri katıldı. Fırat Haber Ajansı, konferansa davet edilen KCK’nın da temsilci gönderdiğini öne sürdü.

Konferansın açış konuşmasını yapan Barzani, Kürtlerin sürdürdüğü mücadelede büyük acı ve katliamlar yaşadıklarını belirten Barzani, bu politikaların sorunu çözmediğini söyledi.

Barzani, “Kürtlerin de diğer halklar gibi kendi kaderini tayin hakkı vardır. Bu hakka herkes saygı göstermeli ve sorunu demokratik barışçıl yöntemlerle çözmelidir. Artık kesinlikle Kürt kendi kardeşinin kanına girmeyecektir ve Kürt Kürdü öldürmeyecektir. Birbirine karşı savaşmayacaktır” dedi.

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani de mesajında konferansın Kürtler açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Katliam iddiası



BDP adına konuşan Demirtaş da Kürtlerin tarihten bu yana saldırılara ve katliamlara maruz kaldığını, bu nedenle her evden bir kayıp bulunduğunu söyledi. Demirtaş, “Güneyde Baas rejimi, Kuzey’de Türkiye, Kürt halkına karşı katliamlar uyguladı ve günümüze kadar Kürt halkının katliamlarda yaşadığı kayıpların sayısı bir milyonu aşıyor. Bu katliamların artık son bulması için Kürtlerin birliği olmazsa olmazdır” dedi. Kürtlerin “Biz niye sömürgeyiz” diye kendi kendine soru sorduğunu belirten Demirtaş, “Bu sorunun cevabını biz biliyoruz ki ittifak olmamamızdan kaynaklıdır. O zaman niye ittifak olmayalım. Bizim bir an önce birliğimizi güçlendirmemiz lazım” dedi.



