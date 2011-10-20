'Kürtlerin de şehitleri var!'



T24 - Ünlü isimler hakkında Twitter'da ilginç açıklamalar yapan yapımcı Erol Köse'nin son iddiası magazin gündemini olduğu kadar sosyal medyayı da karıştırdı. Köse'nin iddiasına göre Hülya Avşar tenis oynarken bir muhabirin sorduğu "Şehitler var" sorusuna, "Kürtler de var, herşey karşılıklı" demişti.





İddia bir anda ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın internet sitesi "Acunn.com" aracılığıyla haberi yalanladı.





Hülya Avşar'ın açıklaması şöyle;





Kıbrıs'ta iki gündür çekimdeyim hakkımda yazılanlara inanamadım, sonra da önemsemedim. Söyleyen kişinin kim olduğu belliydi.

Sonra inananlar olduğunu duydum.



Hakkımda yazılanlara inanlara soruyorum; "ÖNCE İNSAN SONRA ANNEYİM, HANGİ ANNENİN AĞLAMASINA GÖNLÜM RAZI OLUR Kİ?"



Bu hain saldırıyı lanetliyorum ve bana bu çirkin iftirayı atanları da Allah'a havale ediyorum.



Soruyorum; Böyle acılı bir günümüzde bütün ülkemizin acısını iftira ile kendi hırsına alet etmeye çalışmak insanlık mıdır?







