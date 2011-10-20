T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kürtlerin de şehitleri var!'

Ünlü isimler hakkında Twitter'da ilginç açıklamalar yapan yapımcı Erol Köse'nin son iddiası magazin gündemini olduğu kadar sosyal medyayı da karıştırdı.

20 Ekim 2011 03:00


T24 - Ünlü isimler hakkında Twitter'da ilginç açıklamalar yapan yapımcı Erol Köse'nin son iddiası magazin gündemini olduğu kadar sosyal medyayı da karıştırdı. Köse'nin iddiasına göre Hülya Avşar tenis oynarken bir muhabirin sorduğu "Şehitler var" sorusuna, "Kürtler de var, herşey karşılıklı" demişti. 


İddia bir anda ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın internet sitesi "Acunn.com" aracılığıyla haberi yalanladı.



Hülya Avşar'ın açıklaması şöyle;


Kıbrıs'ta iki gündür çekimdeyim hakkımda yazılanlara inanamadım, sonra da önemsemedim. Söyleyen kişinin kim olduğu belliydi.

Sonra inananlar olduğunu duydum.


Hakkımda yazılanlara inanlara soruyorum; "ÖNCE İNSAN SONRA ANNEYİM, HANGİ ANNENİN AĞLAMASINA GÖNLÜM RAZI OLUR Kİ?"


Bu hain saldırıyı lanetliyorum ve bana bu çirkin iftirayı atanları da Allah'a havale ediyorum.


Soruyorum; Böyle acılı bir günümüzde bütün ülkemizin acısını iftira ile kendi hırsına alet etmeye çalışmak insanlık mıdır?



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24