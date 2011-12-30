T24

'Kürtleri istemiyorlarsa askere çağırmasınlar'



Kuzeni ile aynı kaderi paylaştı



Yusuf Sezgin (ortada deri ceketli) kardeşinin ölümüne tepkili...Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde 34. Piyade Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Ahmet Sezgin ve kimliği henüz öğrenilemeyen başka bir asker, dün sabah kaza sonucu birbirlerini vurdu. Can veren askerlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yetkililer, iki askerin kaza sonucu hayatlarını kaybettiğini belirtirken, savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.Kardeşinin askerde kaza sonucu öldüğü haberinin ardından çalıştığı Antalya’dan alisenin bulunduğu Nazilli’ye gelen ağabey 29 yaşındaki Yusuf Sezgin, "Askerde kardeşimi vurdular. Çok öfkeliyiz. Bize dün (Perşembe) öğlen bilgi verdiler. Kaza sonucu öldüğünü söyleyerek, rapor sonucu açıklama yapacaklarını bildirdiler. Ölümünden şüpheliyiz. Başka bir askerin öldüğünü de bize söylediler ama kim olduğunu bilmiyoruz. Komutanları ile görüştük, ’İsterseniz gelip arkadaşları ile görüşebilirsiniz’ dediler. Cenazemizi defnettikten sonra birliğine giderek araştırma yapacağız. Olayın detayını kendimiz bulacağız" dedi.Kardeşinin ölümünden dolayı öfkeli olan Yusuf Sezgin, "Biz Kürt olduğumuz için bizi vuruyorlar. Bir ölür bin doğarız. Vurmakla Kürtleri bitiremezler" diye konuştu.Bedelli askerliğin zenginlere özel olduğunu savunan Yusuf Sezgin, "Yetkililer sesimizi duysun artık, gerçekleri ortaya koysunlar. Kürtleri askerde istemiyorlarsa, askere çağırmasınlar. 30 milyarımız yok ki oğlumuzu askere yollamayalım. Zenginler için bedelli çıkarttılar. Onlar göndermiyorlar çocuklarını. Ama biz fakiriz 30 bin lira veremiyoruz diye kardeşimiz öldü" dedi. Yusuf Sezgin, kardeşinin pisi pisine vurulduğunu belirterek, ’şehit’ denilmesini istemediğini söyledi.Yüksekova’da vatani görevini yaparken silah kazası ile ölen er Ahmet Sezgin’in 6 yıl önce ölen kuzeni Arif Aslan ile aynı kaderi paylaştığı da belirtildi. Kuzen Arif Aslan’ın da 6 yıl önce Hatay’da vatani görevi sırasında silah kazası sonucu öldüğünü hatırlatan dayısı Yahya Aytaç, "Hep bizim mi başımıza gelecek? O da şüpheli bir şekilde ölmüştü. Yeter artık yetkililerden açıklama bekliyoruz" dedi.