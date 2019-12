Kürtleri güldüren dizi

Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Şeş) için çekilen "Tewlo" adlı dizide 20 oyuncu rol alıyor. Yedi bölümden oluşan bu durum komedisi çok kısıtlı bir bütçeyle çekiliyor. Çekimler için sanatçılar dekor ve kostümlerin büyük bölümünü evlerinden getiriyor. İlk bölümü geçen cuma akşamı yayınlanan Tewlo’nun setindeydik. Senaristler, oyuncular ve set ekibiyle konuştuk.



Bir modern zaman hikayesi. İstanbul’da zengin ve sosyetik bir Kürt ailesinin oturma odasındayız. Zino bu ailenin sevgili kızıdır. Memo ise fakir ve işsiz bir Kürt genci... Zino’nun zengin babası, sağ kolu Bekir Bey’i (Beko) iki genç aşığın peşine takar. Beko’nun görevi, onları ayırmaktır. İki genç çok aşıktır birbirine. Ama Zino’nun zenginliği, çoğu zaman farkında olmadan ezmektedir Memo’yu...



Geçen cuma TRT Şeş’te yayına başlayan Tewlo dizisinin ilk bölümü "Evîna Keça Zengîn û Xort? Feqîr"in (Zengin Kız ve Fakir Oğlanın Aşkı) konusu bu. Zengin Kürt aile babası rolünde Mehmet Ali Aygan, hele hele karısı rolündeki Zelal Gündüz, Kürtçe bilmediğimiz halde güldürüyor bizi. Beko rolündeki Suhrab Argun ise annesinden sanki komedyen olarak doğmuş.



Tewlo’nun yaratıcıları, diziyi, "modern Kürt yaşamını anlatan bir komedi" olarak özetliyorlar. Her cuma 21:45’te TRT 6’da yayınlanacak bu dizi. Sette genç bir ekip var. Oyuncuların bir bölümü sıkı tiyatro eğitimi almış. Aralarında 12 yıldır sahneye çıkanlar, çeşitli dizilerde irili ufaklı roller üstlenmiş olanlar da var. Bunlar şehirli ve iyi eğitimli çocuklar. Kürtlerin dizi ve filmlerde sadece kırsal tipler olarak gösterilmesinden bıkmışlar. Ana dillerini konuşmakta sorun yaşamıyorlar ama çoğu batıdaki şehirlerde büyüdüğü için hayatın bütün hallerini sahneye aktaran Tewlo’da dilleri biraz sürçüyor.



Oyuncuların çoğu profesyonel tiyatrocu. Ama Tewlo projesi sayesinde keşfedilmiş yetenekler de var aralarında. Projenin senaristi ve genel yönetmeni Ferzende Kaya, hem Kürtçe bilip, hem tiyatrocu olup, hem de bir komedide oynayacak yetenekte insan bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Bu nedenle bir ekiple çalışmak yerine, tek tek bireyleri seçip kendi ekiplerini kurmaya karar vermişler. Şimdi Tewlo, 15 asıl, 5 yedekten oluşan 20 kişiden oluşan dev bir kadro. Gittikçe sayıları çoğalıyor, çünkü projeyi duyan bir çok oyuncu ekibe katılmak istiyor.



Kürt mizahçıların projesi



Ferzende Kaya kadroyu nasıl toparladıklarını anlatıyor: "Önce arkadaşlarımız olan, boş zamanlarda bir araya gelerek gülüp eğlendiğimiz oyuncuların kapısını çaldık. Çoğu arkadaş, "Yıllardır bir arada çalışmayı bekliyorduk, neden olmasın" diye karşıladı. Uyumlu bir ekip oluştu."



Eski haber spikeri Nurten Geroğlu, ses ve ışık uzmanı Turan Fırat ve Kürtçe telaffuz hocası Salih Kevirbiri, bu projeyi ayakta tutan ekibe dahiller.



Ama asıl proje ve senaryolar, yazar Ferzende Kaya ve karikatürist Rewhat Arslan’a ait. Bu ikili, Leman Dergisi’nden beri birlikte çalışıyorlar; Öküz, Yeni Harman, Hayvan, Penguen, Meme ve Esmer dergilerinde de birbirlerinden kopmadılar.



Tewlo’da şu anda her bir bölüm ayrı gibi gözüküyor ama dizi, ilerleyen bölümlerde, geçişlerle bütünleşecek. Ferzende Kaya "45 dakika aynı temada gitmek izleyiciyi sıkabilir, içerikleri böldük. Ama bütün olaylar birkaç bölüm sonra birleşecek" diyor.



Ferzende Kaya oyuncuları anlatıyor



á Kadromuzdaki oyuncuların büyük kısmı zaten tiyatroda kendini ispatlamış isimler. Örneğin Zekeriya Karakaş, M. Ali Aygan, Zelal Gündüz, Onur Cebe. Oyuncu koçluğumuzu yapan Zafer Yağızer, genç oyuncularımızdan M. Fatih Türkay, Barış Akkoyun oyunculukta yol almış isimler.



á Baran Uğurlu gibi deneyimli bir tasarımcı da kadromuzda oyuncu olarak yer alıyor.



á Cezmi Yalçınkaya bir ses sanatçısı ama oyunculuğu deniyor.



á Tuba Tekiner bizimle ofiste çalışmak üzere anlaşmaya gelmişti, tuttuk sahneye çıkardık, çünkü çok komik. Sibel Tekiner ise onun kardeşi. Ablası bu kadar yetenekliyse, kardeşi de hemen gelsin dedik.



á Yusuf Şahin ve Dilan Şahin adlı iki kardeş öğrencimiz var.



á Murat Gültekin, Kürtçe’nin Kurmanci lehçesiyle problem yaşamasına rağmen, gece gündüz çalışarak çok yol aldı.



á Hasan Ergin, Ahmet Çelik yeni ve kadromuza renk katanlardan.



á Handan Araç aslında bir sunucu, Tewlo’da da muhabirimizi canlandırıyor, oyunculukta çok umut vaat ediyor.



á Esmer Dergisi’nden beri bizimle olan, her işe beraber koşturduğumuz Suhrab Argun, Tewlo’nun en iddialı karakterlerinden biri. İddia ediyoruz ki, çok ses getirecek, çok sevilecek.



Ferzende Kaya, bu dizinin her şeyi. Fikir ondan çıkmış. Aynı zamanda Rewhat Aslan’la birlikte Tewlo’nun senaryosunu yazıyor. Leman, Öküz, Yeni Harman ve Penguen gibi dergilerde çalışmış olan Kaya, en son Esmer ve MultiKulti dergilerinin yayın yönetmeniydi. Ferzende’nin önündeki sakallı ise sıkı bir karikatürist ve mizah yazarı olan Rewhat Arslan. Hem senaryolarıyla hem de çizgileriyle hayat veriyor Tewlo’ya. Dizinin dekorlarında yer alan evdeki plazma TV, arka tarafta cayır cayır yanan soba, deniz manzarası ve duvardaki resimlerin tamamı çizgi. Çizgiler baskıyla ve ahşapla birleşip sahnedeki yerini aldı. Tewlo’nun yapımcılığını ise eski televizyon spikeri Nurten Geroğlu üstlendi. Bu karenin en sağında yer alan ses ve ışık uzmanı Turan Fırat ise dizinin yapım sorumlusu.



Tewlo’da olaylar nasıl gelişecek?



Van Kedisi Kahraman ile Tarla Faresi Reşo (Pisika Wane Qehreman Û Reşo) Van Kedisi Kahraman, zengin Kürt ailesi tarafından İstanbul’a getirilmiş, adı da Pamuk olarak değiştirilmiştir. Pamuk durumundan memnundur, yediği önünde yemediği arkasındadır. Fakat köydeki akrabaları onu rahat bırakmaz. Her gün bir yenisi çıkıp gelir, kapıya dayanır. Pamuk çok şikayetçidir bu durumdan: Çünkü şehirleşmiş, ismi, yaşam biçimi değişmiş ve köyle alakası kalmamıştır. Bir gün Reşo diye bir tarla faresi de çıkıp kapısını çalar. Bu tam da Pamuk’un bunalıma girdiği, köyü özlediği bir döneme denk gelir. Reşo, Pamuk’un gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olacak ve maceralar başlayacaktır.



Uzaydan Gelen Kürt: Hıdır ve Asimilo (Kurd? Ji Uzay? Hatî: Xıdır Û Asîmîlo) Uzaydan gelen bir Ufo, İstanbul’un varoşlarında bir Kürt ailenin bahçesine düşer. Ufo’dan yemyeşil bir Kürt çıkar. Bıyıklı, uzun boylu, sesi çok güzel bu Kürt, dünyaya albüm yapmaya gelmiştir. Üstelik gelirken yanında üst tarafı teyp, alt tarafı çamaşır makinesi olan bir robot da getirmiştir. Robotun adı Asimilo’dur...



Gezelim Görelim (Em Digerin - Em Dibînîn) Zengin ailenin muhabir olan akrabası genç kız, memleketin dört bir yanını dolaşır. İlk Kürt Balet, ilk Kürt DJ, ilk Kürt Muciti bulup röportajlar yapar.



Stand Up By Zeko Stand-up’çı Zeko’nun (Zekeriya Karakaş) sadece iki izleyicisi vardır, sürekli onunla dalga geçerler. Gösterinin sonunda Zeko’yu annesi kurtarır.



Nohutlu Pilavcı Mahmut ile Midyeci Midyat’ın Maceraları İki seyyar satıcı birbirinden nefret etmektedir. Yine de birbirlerinden kopamazlar. Köşe başındaki tezgahlarıyla her hafta güncel bir konuyu çekiştirirler.



Nemrudun Çocukları (Zarok?n Nemrûd?) Nemrud’un Çocukları, Adıyaman’dan kalkıp Fethiye’ye tatile gelmiş, orada sahilde kuma gömülmüştür. Yerlerinden kalkamayan bu kafadarlar her hafta Tewlo’nun içeriğinin yanı sıra, memlekette yaşanan olayları yorumlamaktadırlar.