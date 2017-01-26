Kürtlere Suriye'de özerklik mi verilecek?

Rusya'nın, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmeler sırasında muhaliflere sunduğu anayasa taslağının detayları ortaya çıkıyor. Rus Interfax ajansının, taslağı gören Suriyeli muhaliflerden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya Kürtlere özerklik verilmesi ve yetkileri kısıtlanmış cumhurbaşkanının görev süresinin tek seferlik yedi yıllık dönemle sınırlandırılmasını istiyor.

İşte taslakta olduğu iddia edilen 8 kritik nokta:

- Mevcut Suriye anayasasının 1’inci maddesi, ülkenin resmi adını “Suriye Arap Cumhuriyeti” olarak belirtirken, taslakta ülkenin adı “Suriye Cumhuriyeti” olarak değiştiriliyor.

- Anayasanın 3’üncü maddesi, Suriye cumhurbaşkanının Müslüman olmak zorunda olduğunu belirtirken taslakta böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

- Anayasanın 3’üncü maddesinde, İslam hukuku, yasamanın temeli olarak gösterilirken, taslakta bu ifadeye yer verilmiyor.

- Suriye anayasasının birinci maddesi, ülkenin üniterliğine vurgu yaparken, bu vurgu taslakta da korunuyor. Ancak taslak metin, Kürtlere ‘özerklik’ verilmesini içeriyor.

- Belgede, idari bölgelerin bölgesel esasa dayanarak, kendi dillerini seçme hakkı da tanınıyor. Bu da Kürtçe’nin özerk bölgede Arapçanın yanısıra resmi dil olmasının önünü açıyor.

- Taslakta dikkat çeken bir diğer madde ise cumhurbaşkanının görev süresinin, bir seferlik yedi yıllık dönemle sınırlandırılması. Bu da mevcut Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın yedi yıl sonra görevinden ayrılması anlamına geliyor.

- Cumhurbaşkanı aynı zamanda genelkurmay başkanı olmayı sürdürse de yetkileri, oluşturulacak olan “Bölgeler Meclisi” tarafından kısıtlanacak.



- Taslağa göre, anayasa mahkemesinin başkanını cumhurbaşkanı değil, meclis seçecek.