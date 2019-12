'Kürtlerde paparazzi olsa, her gün dayak yerler'

TRT'nin Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalında, ‘Rojinname' adlı programda Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinden gelen bir sanatçıyı ağırlayan Rojin, Kürtçe magazin ve paparazzilerle ilgili ilginç yorumda bulundu.



Radikal'in haberine göre; paparazzi mesleğini eleştiren ve bunun insanlara ve sanatçılara bir şey katmadığını söyleyen Rojin, “Kürtler'de paparazzilik olsa ve Kürt sanatçıların deniz kenarlarında her gün oralarını buralarını çekerek gazete ve televizyonlara verseler o sanatçının üyesi olduğu aşiret ve aileleri her gün paparazzi döverler” diye konuştu.



Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin partisi Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (IKYB) ait Kurd-Sat kanalında program yapan Amanc Kemal adlı sanatçıyı Kürtçe program yaptığı TRT 6'da ağırlayan sanatçı Rojin, konuğu ile özellikle magazin konusunda sohbet gerçekleştirdi. Kurd-Sat'ta program yapan Kemal, Kürtler'in kendi dili ve kimlikleri ile yayın yapmasının ve konuşmasının önemli olduğunu belirterek, bu nedenle TRT 6'ya teşekkür ettiğini söyledi. Televizyonlarda magazin programları yapıldığını ve bunun gerekli olduğunu değinen Rojin ise, şunları söyledi:



“Magazin programlarına karşı değilim. Ancak, bu programlar izleyenlere veya takip edenlere yararlı ve olumlu bir şeyler katmalıdır. Yoksa o sanatçının deniz kenarında orasını burasını çekerek bunu insanlara izlettirmek doğru değildir. Bu kimseye bir şey katmaz. Eğer Kürtler'de paparazzilik olsa ve Kürt sanatçıların deniz kenarlarında her gün oralarını buralarını çekerek gazete ve televizyonlara verseler o sanatçının üyesi olduğu aşiret ve aileleri her gün paparazzi döverler. Çünkü, bizlerde gelenek, örf ve adetler buna izin vermez.”