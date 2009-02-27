'Kürtler yıllarca asimilasyonu yaşadı'

AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurahman Kurt, Kürtleri kastederek, devletin yönetici kadrolarının inkar ettiğini söyleyerek, ``Bizim kimliğimizi ve kültürümüzü inkar ettiler. Önce bunu bize teslim edin. Biz ırkçı ve milliyetçi değiliz. Biz eşitlik ve adalet istiyoruz, önce bunu anlayacaksınız. Bir Türk neyse bir Kürt de o kadardır. Önce bunu bir teslim edin. Bu sorun inkar ve asimilasyon ile çözülmez. Biz yıllarca inkârı asimilasyonu yaşadık'' dedi.





Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdüren AKP'li Belediye Başkan adayları mahalle ve köy muhtarlarıyla bir otelde bir araya geldi. Yemekli sohbet toplantısında AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurahman Kurt, Kürtleri kastederek, devletin yönetici kadrolarının inkâr ettiğini söyledi.



‘Sorunumuz Kürt sorunu’



AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, şöyle konuştu:



“Başbakanım beni mahçup etmedi. Siyaset onurlu ve namuslu bir adam için zor zanaattır. Uzun vadede dürüst olmazsanız, şerefinizi ve onurunuzu kaybedebilirsiniz. Diyarbakır Belediye Başkan adayları yüreği yanan insanlardan seçildi. Bizim sorunumuz Kürt sorunudur. Kürt sorunu sadece siyasal bir sorun değildir. Kürt sorunu, ekonomik, siyasal ve kültürel bir sorundur. Bunu çözmek için bu alanlarda icraat yapmanız gerekmektedir. Tek başına sadece kimlik problemi olarak bu işin içine girerseniz, bu insanların yarasını saramazsınız. Bir yandan özgürlüklerin önünü açmak zorundasınız, öte yandan da bu insanların o süreçte yaşadıkları köy yakılması, faili meçhuller, tahriklerden ortaya çıkan mahrumiyetlerini sarmak zorundasınız. Bunların geride kalan çocuklarına sahip çıkmak zorundasınız. Tahrik edilip çözümü şiddette arayan kardeşlerimizin ve çocuklarımızın sorunlarını çözmek zorundasınız. Size düşman gözüyle bakanları, kardeş gözüyle bakabilecek kadar geniş bir yüreğiniz olması gerekir. Yapmamız gereken kimseyi dışlamadan yanlışla çare aramaya giden insanlarımızı nasıl kurtarırız hesaplarını yaparak, herkesi kazanmak adına icraat yapmamız gerekiyor. Bu şehirde ve bu ülkede düşman yoktur. Bu ülkede devletin ve toplumun yanlışlarından yanlışa gitmiş insanlar vardır.''



‘Bize dayatılan sürecin sonu’



Abdurrahman Kurt, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda bir yandan özgürlüklerin önünü açtıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Başbakanımız söyledi, `Bunun adı Kürt sorunudur' evet bu sorun Kürt sorunudur ve bu da bizim Kürt olmamızdan kaynaklanıyor. Bu devletin yönetici kadroları bizi (Kürtleri) inkâr etti. Bizim kimliğimizi ve kültürümüzü inkâr ettiler. Önce bunu bize teslim edin. Biz ırkçı ve milliyetçi değiliz. Biz eşitlik ve adalet istiyoruz, önce bunu anlayacaksınız. Bir Türk neyse bir Kürt de o kadardır. Önce bunu bir teslim edin. Bu sorun inkâr ve asimilasyon ile çözülmez. Biz yıllarca inkârı, asimilasyonu yaşadık. Baskılar ve tahrikler gördük. Çocuklarımız ve annelerimiz yıllarca dünyadan koptular. Biz bu duruma isteyerek düşmedik. Bugün çocuklarımız sokaklarda başıboş dolaşıyorsa bizim suçumuz değildir. Bize dayatılan sürecin suçudur. Bunları bu Başbakan hep çözmek için düşünüyor. Çünkü halkın içinden çıktı. Bizim Ali paşamız varsa onların Kasımpaşa’sı vardır. Bu nedenle bize üç defa darbe yapmaya kalktılar. Bu kadar kan niye döküldü zannediyorsunuz? Bu devlet halkın ve milletin devletidir. Biz Kasımpaşa'dan ve Ali paşadan geliyoruz. Ben önderimize güveniyorum ve halkımıza güveniyorum.''



Milletvekili Abdurahman Kurt'un sözlerini onaylayan Diyarbakır AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kutbettin Arzu da, “Milletvekili Abdurahman Kurt o kadar güzel konuştu ki, bana bir şey bırakmadı. Başbakan Erdoğan, Kürt sorununun çözümü için ciddi adımlar attı. Faili meçhuller ve haksız köy boşaltmalarının yanı sıra bu bölgede yaşanan şiddet olayları bunun mağdurları, artık ortaya çıkıyor. Bu sokaklarda bulunan silah ve bombalar bu bölgede Türk-Kürt kardeşliğini bozmak için çok kullanıldı. Başbakanımız kendine yönelik suikast ve darbeler olmak üzere bunları dikkate almadan büyük bir cesaret ile bu olayların üzerine gitti'' diye konuştu.

