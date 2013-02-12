'Kürtler ve Kürt Sorunu' Meclis'e alınmadı

Evrensel gazetesi Ankara Temsilcisi Sultan Özer, Meclis girişinde üstünün aranması sonucu çantasında çıkan yazılı broşür nedeniyle meclise alınmadı. Emek Partisi'nin yayınladığı bir broşür olduğu açıklanan materyalin güvenlik güçleri tarafından el konulması üzerine Özer "Ben gazeteciyim, haber dokümanıma nasıl el koyarsınız” dedi. Özer'in itirazı sonuç getirmedi.

Evrensel gazetesinden yapılan açıklama şöyle:

“Meclis Dikmen Kapısı’nda görevli polisler, Evrensel Ankara Temsilcisi Sultan Özer’in çantasındaki Emek Partisi'nin (EMEP) ‘Tarihsel bir gerçeklik, Kürtler ve Kürt Sorunu’ başlıklı broşüre el koydu. Özer’in karşı çıkmasına ve ‘Ben gazeteciyim, haber dokümanıma nasıl el koyarsınız’ ısrarlarına rağmen broşüre el konuldu. Olay saat 11.30 sıralarında Meclis Dikmen Kapı’nda yaşandı. Temsilcimiz Sultan Özer Meclis Dikmen Kapı’dan girecekken, telefon görüşmesi bitene kadar kapıda beklemek istedi. Ancak polisler ‘burada bekleyemezsiniz’ diye uyarınca, Özer parlamento kartını göstererek, gazeteci olduğunu, telefon görüşmesinin ardından Meclis’e gireceğini söyledi. Ancak polis sert bir şekilde ‘bekleyemezsiniz’ ısrarını sürdürdü. Bu diyaloğa, karşı tarafta konuştuğu TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan da tanık oldu.

Görüşmeyi bitiren Özer kartını gösterip, çantasını X-Ray cihazından da geçirerek turnikeden geçerken, kadın polis çağrılıp, çantası arandı. Soru önergelerinin de bulunduğu çantasındaki kağıtlar tek tek incelenip, Emek Partisi’nin, ‘Tarihsel bir gerçeklik, Kürtler ve Kürt Sorunu’ adlı broşürü alındı. ‘Bununla giremezsiniz, rozet dışında hiçbir parti amblemi olan şey giremez’ denilince, Özer de, ‘Ben gazeteciyim, o da benim haber dökümanım. Sizin dediğiniz şey belki izleyiciler, ziyaretçiler için geçerlidir ama ben Parlamento Muhabirleri Derneği üyesi, Parlamento Muhabiri kartı olan bir gazeteciyim ve el koyamazsınız’ diye ısrar etti. Amirlerin de devreye girdiği tartışma 10-15 dakika kadar sürdü. Sultan Özer’in, ‘Diyelim bu AKP ’nin broşürü ve ben onu haberleştireceğim. Giremeyecek miyim?’ diye ısrarına rağmen broşürle Meclis’e giremedi. Broşürün alınıp, 098896 nolu üzerinde elle ‘dikmen’ yazılı fiş verildi. Özer bu olayı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Özer’e iletti. Olay Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’a da iletildi. Bozkurt gazetecilerin çantasındaki evraklarının, haber malzemelerinin alınamayacağını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.”