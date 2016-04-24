PYD ile Esad rejimi anlaştı; esir takası gerçekleştirilecek, rejim ölen siviller için tazminat ödeyecek

Suriye ordu güçleriyle Kürt milisleri arasında bölünmüş olan Kamışlı'da çatışmaların sona ermesinin ardından taraflar esir takası konusunda anlaştı. Fransız haber ajansına konuşan Suriyeli Kürt kaynakları “Gece yarısı Kamışlı'da tekrar sükunetin sağlanmasının ardından iki taraftaki esirlerin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı” dedi. PYD tarafından gelen bilgilere göre, Esad rejimi öldürülen siviller için tazminat ödeyecek.

Esad rejimine bağlı güçler de YPG temsilcileriyle hükümet yetkilileri arasında anlaşma sağlandığını doğruladı. AFP'ye konuşan bir hükümet yetkilisi “Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını sürdürme, pazar gününden itibaren esirleri ve yaralıları takas etme konusunda anlaşıldı” diye konuştu.

Anlaşmanın detayları belli oldu

Irak ve Suriye’deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde Suriye ordusu ile PYD’nin silahlı gücü olan YPG arasında başlayan çatışma bir gün önce sona ererken, çatışmalarda ilgili bilanço açıklandı. YPG tarafı; 31 rejim askeri, 10 YPG’li ve 17 sivil öldüğünü bildirdi. Görüşme yapılan Suriye ordusu ve YPG arasında bir anlaşma yapıldığı ve sekiz madde üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Rejim ve YPG’nin üzerinde anlaşma sağladığı maddeler iddiaya göre şöyle:

Her iki taraf arasında çatışma duracak ve buna uyulacak.

Çatışmalara neden olan rejimin silahlı Difa Watani gücü ortalıkta görünmeyecek, sonra lağvedilecek.

Memur maaşları kesilmeyecek; rejim tehdit ve silah zoruyla asker toplamayacak.

Her iki taraf birbirlerinin tutuklularını serbest bırakacak.

Çatışmalarda zarar gören sivillerin zararları ve ölen sivillerin ailelerine rejim tazminat ödeyecek.

Rejim, halkın ve toplulukların işlerine karışmayacak

Kamışlı’daki yasaklar kaldırılacak.

Her iki taraf şu anda bulundukları yerlerde kalacak.

Ne olmuştu?

Kamışlı'da çarşamba günü bir kontrol noktasında başlayan çatışmalarda YPG kaynaklarına göre 17 sivil, 10 Kürt milis ve 31 rejim askeri hayatını kaybetti. YPG'nin açıklamalarına göre şimdiye kadar 102 Suriye askeri Kürt güçleri tarafından esir alındı.

Taraflar arasında varılan anlaşma, 2011 yılından önce tutuklanarak cezaevlerine konan Kürtlerin serbest bırakılmasını da kapsıyor. Kürt kaynaklara göre YPG anlaşma uyarınca çatışmalar sırasında ele geçirdiği bölgelerden çekilmeyecek.