T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kurtlar Vadisi'ne 'darbe' soruşturması iddiası

Pana Film'in 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak istemesi üzerine savcılığın harekete geçtiği öne sürüldü

14 Ekim 2016 11:24

Türk Patent Enstitüsü (TPE), 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde “Kurtlar Vadisi Darbe” markası için başvuruda bulunan Pana Film hakkında savcılığa başvurdu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatıldı.

Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulundu.

Başvuru incelenirken darbe girişimi yaşandı. TPE de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetti ve savcılığa başvurdu.

Enstitü Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

ETİKETLER

pana filmkurtlar vadisikurtlar vadisi darbe15 temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24