Kurtlar Vadisi'ne 'darbe' soruşturması iddiası

Türk Patent Enstitüsü (TPE), 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde “Kurtlar Vadisi Darbe” markası için başvuruda bulunan Pana Film hakkında savcılığa başvurdu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatıldı.

Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulundu.



Başvuru incelenirken darbe girişimi yaşandı. TPE de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetti ve savcılığa başvurdu.

Enstitü Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.