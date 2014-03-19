Takvim: Paralel MİT imamını yere seren Kurtlar Vadisi'nde Savcı Öz'e suikast

Takvim gazetesi, ATV’de yayınlanan “Kurtlar Vadisi” dizisinin yeni bölümünde 17 Aralık operasyonuna nezaret eden eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’e benzetilen bir savcıya suikast düzenleneceğini yazdı.

Haberde yer alan, "Savcı Zekeriya Öz'e çok benzetilen bir savcı için "Sen Türkiye'nin savcısı mısın yoksa İsrail'in avukatı mısın" diyen ve paralel yapının MİT imamını tek tokatla yere seren dizi, bu haftaki fragmanıyla da kendisinden söz ettirdi" ifadeleri dikkat çekti.

Takvim gazetesinde yer alan haber şöyle:

ATV'nin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçen haftaki bölümde Türkiye baronu için önemli ipuçları veren, paralel Savcı Zekeriya Öz'e çok benzetilen bir savcı için "Sen Türkiye'nin savcısı mısın yoksa İsrail'in avukatı mısın" diyen ve paralel yapının MİT imamını tek tokatla yere seren dizi, bu haftaki fragmanıyla da kendisinden söz ettirdi. Paralel yapının kirli yapılanmasını konu alıp milyonları ekrana bağlayan Kurtlar Vadisi bu haftaki bölümünde, Öz'e benzetilen savcıya planlanan suikast ile nefesleri kesecek gibi gözüküyor.