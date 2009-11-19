'Kurtlar Vadisi’nde Özal'a suikast iddiası

Yarın gösterime girecek olan 'Kurtlar Vadisi Gladio’ da Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın suikaste kurban gittiği iddia ediliyor.

Kurtlar Vadisi ekibinin uzun süredir merakla

beklenen üçüncü sinema filmi 'Kurtlar Vadisi Gladio’nun dün akşam Haliç Kongre Merkezinde galası yapıldı. Kongre Merkezi'ne giden yolların dizide İskender Büyük’ü canlandıran Musa Uzunlar’ın fotoğraflarıyla süslendiği galaya çok sayıda davetli katıldı.



Dizinin konsept danışmanı olan, araştırmacı gazeteci Ömer Lütfi Mete’nin dün hayata gözlerini yumması ise galada özellikle yapım ekibinin buruk bir sevinç yaşamasına neden olmuş gibiydi. Dizinin ve filmin senaristlerinden Bahadır Özdener ntvmsnbc’ye yaptığı açıklamada Mete’nin çok sevdikleri bir ağabeyleri olduğu ve ölümünden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Diziyle bağlantılı yeni filmlerin çekilip çekilmeyeceği sorusuna henüz bu konuda bir fikirleri olmadığını söyleyen Özdener, Pana Film olarak şu an bir animasyon filmi hazırladıklarını ancak onun Kurtlar Vadisi konseptinden uzak bir hikaye anlattığını ifade etti.

Pusu bir yıla bitebilir



'Kurtlar Vadisi Pusu’nun ise Haziran ya da 2011 Ocak gibi bitebileceğini anlatan Özdener, sonrasında yeni bir konsept üzerine çalışacaklarını anlattı.

Filmin yapımcısı ve senaristi Raci Şaşmaz da filmden önce kısa bir konuşma yaparak kendilerine pek çok şey öğreten Ömer Lütfi Mete’nin ölüm gününü de kendisinin seçtiğini düşündüğünü söyledi. Şaşmaz Mete’nin filmi izlemesini çok istediğini dile getirerek bu yapımı ona adadıklarını ifade etti.

Vatanı körleşerek sevmek



Şaşmaz Mete'yi anlatırken, “Bize vatan sevgisini öğreten, bize vatanı körleşmeden sevmeyi öğreten ağabeyimizdi” dedi. Bu cümlede esasında ne kast ettiği ve vatanı körü körüne sevenlerle vatan sevgisinin yanında diğer olayları da görebilenlerin farkı filmde ortaya çıktı.

İskender Büyük'ün ağzından dökülen “Ben vatanı o kadar sevdim ki başka hiçbir şeyi görmedim” cümlesiyle de vatanı körü körüne sevenlerin kimler olabileceğinin en önemli örneği oldu.

Tabii bu cümle ilk başta her ne kadar her şeyi vatan sevgisi için yaptıklarını söyleyenleri aklıyor gibi görünse de filmin içinde Büyük'ün uyuşturucu ve silah kaçırdığı da anlatılıyor. Yani İskender Büyük vatan sevgisi yanında kendisi için bazen sevdiği vatanının zararına da işler yapabiliyor.

Burada sorulması gereken soru vatan sevgisinin yasadışı işler yapacak kadar kişiyi kör ettiği mi yoksa bu sevginin çok büyük olduğunun arkasına sığınarak kendilerini dokunulmaz sananların ne kadar haklı olduğu.

Özal öldürüldü mü?



'Kurtlar Vadisi Gladio' son dönemde yeni tartışmalar açarak gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Zira diziyi izleyenlerin bileceği gibi anlatılan olay ve kişilerin gerçekle hiçbir bağlantısı olmadığı yazılırdı. Ancak 'Kurtlar Vadisi Gladio’da bu sefer isimler açık açık söyleniyor.

İskender Büyük’ün mahkemeye çıkarak Türkiye’deki Gladio yapılanmasını anlatmasıyla başlayan film, 1994 yılında Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öcalan’a yapılacak olan ancak son anda birinin bilgi sızdırması sonucu gerçekleşemeyen suikast sahnesi ile devam ediyor.

Büyük daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Gladio’nun isteği doğrultusunda suikast sonucu öldürüldüğünü anlatıyor. Özal’ın öldürülmesinin başlıca nedeni olarak da Musul ile Kerkük’ü almak istemesi ve Kürt sorununu çözecek bir planı açıklayacak olması gösteriliyor.

Bu olayın ardından da JİTEM komutanı olarak anılan Cem Ersever’in suikastına ilişkin olaylar anlatılıyor.



Davetlilerin beğenisini kazanan film yarın 310 kopya ile 600 salonda gösterime girecek.



