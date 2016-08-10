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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar'da 15 Temmuz işlenecek

"Yaşananların yurtdışına ihraç edilen dizilerde gösterilmesi için bir çalışma yapılacak"

10 Ağustos 2016 18:07

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve sonrasından yaşananların unutulmaması için hareket geçen yapım şirketleri yeni projeyle önemli bir adım atıyor. Bu projeyle, uluslararası alanda 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olayların unutulmaması için Kurtlar Vadisi Pusu ve Arka Sokaklar gibi dizilerde işlenecek. 

Projeye göre, darbe girişiminde hastanelerdeki yaralılarla görüşüp hikayeleri kayıt altına alınacak. Yaşananlarla ilgili belgesel niteliğinde kısa-uzun filmler çekilecek. Bunun dışında yaşananların yurtdışına ihraç edilen dizilerde gösterilmesi için bir çalışma yapılacak. İhraç dizilere 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin senaryoların eklenmesi planlanıyor.

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