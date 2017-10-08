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'Kurtlar Vadisi Vatan' oyuncuları Osmaniye'de (2)

ŞEHİT POLİS DOĞAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİLER 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin tanıtımı için Osmaniye'ye gelen oyuncular Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak, geçen yıl 26 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla

08 Ekim 2017 21:12

ŞEHİT POLİS DOĞAN\'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİLER
\'Kurtlar Vadisi Vatan\' filminin tanıtımı için Osmaniye\'ye gelen oyuncular Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak, geçen yıl 26 Temmuz\'da Şırnak\'ın Cizre İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 25 yaşındaki Tayfun Doğan\'ın, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Park 328 AVM\'de düzenlenen film gösteriminin ardından ünlü oyuncular, Tayfun Doğan\'ın merkez Dumlupınar Mahallesi\'nde oturan ailesini ziyaret ederek, düzenlenen mevlit programı sonrasında şehidin babası Yusuf Doğan ve yakınları ile görüşüp, taziyelerini iletti. Ziyarete İl emniyet Müdürü Nurettin Gökduman,  Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı (OŞAD) Mahmut Kaplan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ta katıldı. Ziyaretin ardından ünlü oyuncular, dışarıda bekleyen mahalledeki hayranlarıyla da selamlaştı.

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