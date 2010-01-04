T24 - Irak'ta bir çocuğun, "Ben Polat Alemdar'ım" diyerek, babasını vurduğu bildirildi.

Kurtlar Vadisi Irak filmi 2006 yılında gösterime girmişti.







Irak'ta, Kurtlar Vadisi dizisinin baş karakteri Polat Alemdar'ı taklit eden bir çocuğun babasını tabancayla vurarak öldürdüğü bildirildi.



Irak'ın İNA ajansının haberine göre, Necef'te, Kurtlar vadisi oyuncularından Polat Alemdar'a özenen ve ismi açıklanmayan bir çocuk, babasının arabasının torpido gözündeki tabancayı, babasının kendisine aldığı oyuncak tabanca zannederek, "Baba ben Polat Alemdar, ellerini kaldır, kaldırmazsan seni vururum" diyerek babasını kalbinden vurarak öldürdü.



Haberde, Irak'ta Kurtlar Vadisi dizisinin halk tarafından büyük ilgi gördüğü ve gençlerin dizi kahramanlarının hareketlerini taklit ettikleri kaydedildi.





Kurtlar Vadisi dizisi, Arap ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinde de yerel dillerde seslendirilerek yayımlanıyor.