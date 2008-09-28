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Kurtlar Vadisi holdingleşti

Dizi sektöründe reklam ve sponsorluk getirilerinde ilk sırada yer alan Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları holding kurdu

28 Eylül 2008 03:00

Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları holdingleşti.Pana Holding adı verilen holdingin sermayesi 500 bin YTL,adresi ise Kızıltoprak, Fener Kalamış Caddesi No:4.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Raci Şaşmaz. Başkan Yardımcısı Mehmet Canpolat. Hilmi Zübeyr Şaşmaz ise Yönetim Kurulu Üyesi.

Şirketin faaliyet alanları şu şekilde sıralandı: Bir yandan kurduğu ve katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak. Sürekliliklerini sağlamak.Yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak.

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