Kurtlar Vadisi holdingleşti

Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları holdingleşti.Pana Holding adı verilen holdingin sermayesi 500 bin YTL,adresi ise Kızıltoprak, Fener Kalamış Caddesi No:4.



Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Raci Şaşmaz. Başkan Yardımcısı Mehmet Canpolat. Hilmi Zübeyr Şaşmaz ise Yönetim Kurulu Üyesi.



Şirketin faaliyet alanları şu şekilde sıralandı: Bir yandan kurduğu ve katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak. Sürekliliklerini sağlamak.Yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak.