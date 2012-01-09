Kurtlar Vadisi gibi okul ödevi

T24 - Konya’da özel bir lisenin öğrencileri tarafından proje ödevi için hazırlanan “Eagle Operation” adı verilen aksiyon filmi, görenleri hayrete düşürdü. 9. sınıf öğrencileri tarafından çekilen ve okul koridorları ile müdürün makam odasının da mekân olarak kullanıldığı filmde, şiddet, uyuşturucu, adam kaçırma ve silahlarla yapılan baskın görüntüleri dikkat çekiyor. Öğrenciler tarafından okulun internet sitesindeki video paylaşımı bölümüne eklenen görüntüler üzerine bazı veliler duruma tepki gösterdi. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.





Habertürk gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, 4 müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, incelemenin sürdüğünü söyledi. İnceleme başlatılmasının ardından görüntüler siteden kaldırıldı. Konuyla ilgili konuşmayan okul yöneticileri, savunmalarını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptıklarını belirtti.





UYUŞTURUCU ÇETESİNE BASKIN



Lisenin resmi internet sitesinde yayınlanan ve yaklaşık 12 dakika süren filmin görüntüleri öğrenciler tarafından hazırlanan jenerik müziği ile başlıyor. Jenerikte okulun adı ile filmin yönetmeninin, senaristinin ve oyuncuların isimleri yer alıyor. Filmin başında polis olarak rol alan öğrencilerin okul müdürünün odasında yaptıkları toplantıda, Konya’da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine yönelik yapılacak operasyon konuşuluyor.



Daha sonra ellerinde silahlarla okulun koridorlarında polis kıyafeti giyerek koşan öğrenciler operasyon için hazırlık yapıyor. Bu arada uyuşturucu kullanan gençlerin bulunduğu ve uyuşturucu satışının yapıldığı yıkık bir binadaki görüntüler görülüyor.

Öğrenciler rol gereği burada uyuşturucu alışverişi yapıp uyuşturucu kullanırken, polis kıyafeti ile okuldan ayrılan tim ekipleri de binaya baskın düzenliyor. Silahların ateşlendiği sahnede uyuşturucu kullanıcıları ve satıcıları gözaltına alınıyor.





‘GENERAL’ KAÇIRILIYOR



Daha sonra örgüt üyeleri, ellerinde silahlarla karargâha (okul binası) baskın düzenleyerek, intikam için polis timinin başında bulunan ve ‘General’ olarak adlandırılan müdürü kaçırıyor. Kaçırılan ‘General’e örgüt evinde işkence yapılırken, bu kez polis ekipleri baskın düzenliyor ve örgüt üyelerini gözaltına alarak kaçırılan müdürlerini kurtarıyor. Ancak bu operasyonda bir polis memuru hayatını kaybediyor.



