T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN''İN KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 15:11

-''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN''İN KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alan ''Kurtlar Vadisi Filistin'' adlı sinema filminin kadrosu belli oldu. Pana Film'in yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerine bu hafta başlanacak. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban'ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu, Erkan Sever, Zafer Diper, Umut Karadağ ve Mustafa Yaşar'ın rol alacağı filmin kadın başrol oyunculuğunu ise Nur Aysan üstleniyor. Türkiye ve dünyada aynı anda 5 Kasım 2010 tarihinde vizyona girecek ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin yapımcılığını Pana Film adına Raci Şaşmaz üstlenirken, senaryosu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini ise Zübeyr Şaşmaz üstleniyor.  Kamera arkasında yine uluslararası bir ekibin yer aldığı filmin özel efekt koordinatörlüğünü ''Er Ryan'ı Kurtarmak'', ''Cennetin Krallığı'', ''Büyük İskender'', ''Soğuk Dağ'', ''Kara Şahin Düştü'' ve ''Kurtlar Vadisi Irak''ın özel efektlerini yapan Mark Meddings yapacak. Filmin dublör koordinatörlüğünü ekibi ile ''Er Ryan'ı Kurtarmak'', ''Mumya'', ''Mumya Dönüyor'' ve ''Kurtlar Vadisi Irak'' filmlerinde görev yapan Çek asıllı Dusan Hyska yapacak. Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin müzikleri de Kalan Müzik'e ait. Filmin konusu ise şöyle: ''Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin'e gitmiştir. Yapılacaklar bellidir; bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan ele geçirilmelidir. Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar'ı bazı sürprizler beklemektedir. Hedeflerindeki kişi olan Moşe Ben Eliezer'in kural tanımaz gaddarlığı ve teknolojik imkanları işleri zorlaştırmaktadır. Polat, Moşe'ye ulaşmaya çalışırken, Moşe, köyleri yıkmakta, çocukları öldürmekte ve Polat'a yardım eden herkesi hapse atmaktadır. Ancak teknolojik imkanlar ve kural tanımazlık, Moşe'yi kurtarmaya yetmeyecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24