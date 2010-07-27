-''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN''İN KADROSU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Filistin'de yaşanan insanlık dramını konu alan ''Kurtlar Vadisi Filistin'' adlı sinema filminin kadrosu belli oldu. Pana Film'in yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerine bu hafta başlanacak. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban'ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu, Erkan Sever, Zafer Diper, Umut Karadağ ve Mustafa Yaşar'ın rol alacağı filmin kadın başrol oyunculuğunu ise Nur Aysan üstleniyor. Türkiye ve dünyada aynı anda 5 Kasım 2010 tarihinde vizyona girecek ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin yapımcılığını Pana Film adına Raci Şaşmaz üstlenirken, senaryosu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini ise Zübeyr Şaşmaz üstleniyor. Kamera arkasında yine uluslararası bir ekibin yer aldığı filmin özel efekt koordinatörlüğünü ''Er Ryan'ı Kurtarmak'', ''Cennetin Krallığı'', ''Büyük İskender'', ''Soğuk Dağ'', ''Kara Şahin Düştü'' ve ''Kurtlar Vadisi Irak''ın özel efektlerini yapan Mark Meddings yapacak. Filmin dublör koordinatörlüğünü ekibi ile ''Er Ryan'ı Kurtarmak'', ''Mumya'', ''Mumya Dönüyor'' ve ''Kurtlar Vadisi Irak'' filmlerinde görev yapan Çek asıllı Dusan Hyska yapacak. Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin müzikleri de Kalan Müzik'e ait. Filmin konusu ise şöyle: ''Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin'e gitmiştir. Yapılacaklar bellidir; bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan ele geçirilmelidir. Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar'ı bazı sürprizler beklemektedir. Hedeflerindeki kişi olan Moşe Ben Eliezer'in kural tanımaz gaddarlığı ve teknolojik imkanları işleri zorlaştırmaktadır. Polat, Moşe'ye ulaşmaya çalışırken, Moşe, köyleri yıkmakta, çocukları öldürmekte ve Polat'a yardım eden herkesi hapse atmaktadır. Ancak teknolojik imkanlar ve kural tanımazlık, Moşe'yi kurtarmaya yetmeyecektir.''