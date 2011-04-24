-''KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN'' MISIR'DA GÖSTERİMDE KAHİRE (A.A)- 23.04.2011 - ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filmi Mısır'ın başkenti Kahire'de 7 ayrı sinemada bu akşam gösterime girdi. Good News Film Şirketi tarafından Mısır'a getirilen filmin Mısır'daki ilk gösterimi, Kahire'deki Grand Hayat Otel'in sinema salonunda gerçekleştirildi. Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi götürürken İsrail ordusunun baskınına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisinde yaşananlar ve sonrasındaki gelişmelerin konu edildiği film, Mısırlı izleyiciler tarafından ''muhteşem'' bulundu. Good News Film Şirketi'nin CEO'su Adil Edip, filmin Almanya'da yasaklanmasının kendilerini hassaslaştırdığını belirterek, ''Bu nedenle Mısır gösterimini Ramazan ayına kadar uzatacağız'' dedi. ''Kurtlar Vadisi Filistin''in, ticari kaygı gözetilmeden, Filistin sorununun anlaşılması için yapıldığını savunan Edip, film sayesinde Filistin sorununun bir kez daha dünya gündemine taşınacağını vurguladı. Edip, hedeflerinin, filmi Mısır'ın tüm şehirlerinde izleyici ile buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi. Filmi izleyenlerden Besam Adil, Arap dünyasında, Filistin konusunun ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, filmin oyunculuk ve yönetmenlik kalitesi açısından muhteşem olduğunu anlattı. Başta başrol oyuncusu Necati Şaşmaz olmak üzere tüm oyuncuların performansını olağanüstü bulan Mona Muhammed ise filmin Mısır'da gösterime girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.