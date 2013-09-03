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Yaşam

Kurtlar neden uluyor?

Vahşi doğanın en yırtıcı avcısı olan kurtların fazlasıyla hassas oldukları ortaya çıktı

03 Eylül 2013 21:45

Vahşi doğanın en yırtıcı avcısı olan kurtların fazlasıyla hassas oldukları ortaya çıktı. Avusturyalı bilim insanları, uluyan kurtların aşk acısı çektiğine kanaat getirdi. Viyana Üniversitesi’nden araştırmacılar, sürüsünde değer verdiği bir başka kurttan ayrılan ve özlem duyan kurtların uluyarak mutsuzluklarını dile getirdiklerini belirtti. “Önceden sürüden ayrılmanın yarattığı stresi ulumanın kaynağı olarak görüyorduk. Ama testler gösterdi ki sürüden ayrılan kurtlarda stres hormonu salgılanmıyor. Onları bu hale getiren kaygı değil, özlem” diyen araştırma direktörü Friederike Range, bunun yırtıcı hayvanlara dair sahip olunan imaja fazlasıyla ters olduğunu ifade etti. Bir kurtun en çok özel bir bağa sahip olduğu bir başka kurtun ardından uluduğunu söyleyen Range, uzun yıllardır devam eden araştırmanın sonuçlarına güvendiğini ekledi.

Taraf'ın ABC'ye dayandırdığı habere göre, çalışmalarının sadece kurtları kapsadığını belirten araştırmacılar, diğer bilim insanlarının farklı türlerde özlem duygusunu inceleyebileceğini ifade etti.

 

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