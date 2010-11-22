-KURTLAR KEÇİ SÜRÜSÜNE SALDIRDI ANDIRIN (A.A) - 22.11.2010 - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kurtlar, ormanlık alanda otlayan keçi sürüsüne saldırdı. Olayda 13 keçi telef oldu. Alınan bilgiye göre, Yenköy köyü mevkisinde ormanlık alanda otlayan keçi sürüsüne saldıran kurtlar, 13 keçiyi telef ederken 2 keçiyi de yaraladı. Keçilerin sahibi Mehmet Coşkun (68), sabah saatlerinde keçilerini otlatmak için ormanlık alana götürdüğünü, yemek için eve gidip döndüğünde ise keçilerini bıraktığı yerde göremediğini anlattı. Arazide yaptığı aramada 13 keçisinin kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini gördüğünü belirten Coşkun, ''2 keçiyi yaralı olarak kurtardık. Keçileri boğmuşlar sonra da parçalamışlar. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Keçilerim yakın zamanda doğuracaktı. Çok üzüldüm'' diye konuştu.