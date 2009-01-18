Kurtköy'de alışveriş izdihamı!

Kurtköy'de Atlantis Alışveriş Merkezi'nin içinde faaliyete geçen MOL Mağazası'nın açılışında gerçekleştirilen kampanya nedeniyle binlerce kişi söz konusu alışveriş merkezinin önünde toplandı. Mağaza yönetiminin aldığı kararla 00.00'da gerçekleştirilecek olan açılış, yoğun ilgi ve alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık nedeniyle saat 21.30'da gerçekleşti.Binlerce insan aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Kapılara sığmayan kalabalığı güvenlik görevlileri de durduramadı. Onlarca insan, kalabalığın arasında ezilmekten son anda kurtuldu. Yeterli önlem alınmadığı için mağazaya giren kalabalık gelişigüzel tezgahlardaki giysileri toplamaya başladı. Bu sırada tezgahlar ve mağazanın camları kırıldı. Mankenlerin üzerindeki vitrinlik giysiler de zorla çıkarıldı. Sadece yarım saat içinde tükenen mallardan alamayarak eli boş dönen vatandaşlar Anadolu Ateşi'nin danslarıyla teselli buldu.Mağazada umduğunu bulamayan vatandaşlar ise öfkeliydi. Yapılan reklamlar ve tanıtım haberlerinin ardından, açılışın beklendiği gibi olmadığını belirten müşteriler, yüzde 90 indirimin alınan ürünlerden yalnızca birine uygulanacağını öğrendiklerinde tepkiler de zirveye ulaştı. Müşteriler "Bizi kandırdılar. Hiç birşey alamadan dönüyoruz. Kadınlar çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi." diye tepki gösterdi.Mağaza yöneticilerinden Oktay Özdemir ise, yaşanan izdihama rağmen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Özdemir, "Türk malına olan ilgiyi gördük. İnsanların ilgisi bizi memnun etti. Bir başka açılışımızda daha iyi önlemler alacağız. Biz mağazadaki zararı karşılamaya razıyız." dedi. Bir başka yönetici ise müşterilerin davranışından şikayet etti, "Mağazayı talan ettiler. Camları kapıları tezgghları kırdılar." diye konuştu. Açılış nedeniyle alışveriş merkezi çevresindeki yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.