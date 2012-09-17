Kurthan Fişek hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Hürriyet Gazetesi’nin eski köşe yazarı Prof. Dr. Kurthan Fişek (70) hayatını kaybetti.

İstanbul'da bu sabaha karşı hayatını kaybeden Kurthan Fişek için çarşamba günü saat 10:30'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Fişek, Ankara Kocatepe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara’da doğan Kurthan Fişek ODTÜ’yü bitirdi. Genç yaşta gazeteciliğe başlayan Fişek profesör oldu. 12 Eylül’ün ardından üniversiteden uzaklaştırıldı.

Yıllar sonra Danıştay kararıyla görevine iade edilen Fişek bu kez kendisi istifa ederek gazeteciliğe döndü. Hürriyet gazetesinde de yıllarca köşe yazarlığı yapan ve 1999'da ünivesitede ders vermeye tekrar başlayan Kurthan Fişek ‘Sıfırcı Hoca’ olarak biliniyordu.

Kim ne dedi?

Kurthan Fişek'in ölümünün ardından twitter'da da yorumlar yapıldı. İşte atılan tweetlerden bazıları şöyle:



Faruk Bildirici @farukbildirici: Kurthan Fişek, küfürleri bile gülümseten bilgeydi. Yaratıcı,dürüst,her koşulda kendisi gibi olmayı başaran bir insandı. Anısı solmayacak.

Kenan Başaran @qbasaran: Uc büyükler üzerine 'sınıfsal okuma'lar yapan Prof. Kurthan fisek'ikaybettik..

Özlem Gürses @OzlemGurses: Sıfırcı hocamız Kurthan Fişek... hoşçakal. Medyanın renkleri giderekazalıyor... Hazin...

Şebnem Bursalı @sebnembursali: Kurthan Fisek rahmetli oldu... Tum zamanlarin kült hocasi.. SifirciHoca.. Allah rahmet eylesin..

Murat Çelik @MuratCelik_1: Sıfırcı Hoca da göçüp gitmiş... Nur içinde yat Kurthan Fişek.

Nurcan Akad @nurcanakad: Kendisini tanıyan herkeste eminim sadece gülümseten anılarbırakmıştır Kurthan Fişek. Renkli olduğu kadar iyi bir insandı.

Ali Kocatepe @ali_kocatepe: Kurthan Fisek'in olumu buyuk bir kayiptir. Rahmetle aniyorum. Erkekce gunlerimiz unutulmazdi. Kalemi olaganustuydu. Basimiz sagolsun.

Cüneyt Özdemir @cuneytozdemir: Sıfırcı Hocamız Kurthan Fişek hayata veda etmiş. Üniversitede hocamızdı, dobra , iyi gazeteci ve çok matrak adamdı. Allah rahmet eylesin...

Murat Yetkin @MuratYetkin2: Kurthan Fişek vefat etmiş. Hocam olmadı, ama nefesi hepimizin ensesindeydi. Bir Ankara efsanesi daha gitti. Allah rahmet eylesin.

Kanat Atkaya @katkaya: "Sıfırcı Hoca"mız Kurthan Fişek de artık yok. Başımız sağolsun...

Mesut Yar @mesutyar: Kurthan Fisek hocamiz her daim kalbimizde o fisek gibi delikanliolarak yasayacak! Nurlar icinde yat hocam...

Mülkiyeliler Birliği @mulkiyeliler: Kurthan Fişek... Ankara bir âşığını, Mülkiye camiası büyük "Hoca"sını ve mizah hevesini yitirdi.

Mülkiyeliler Birliği'nden mesaj



Mülkiyeliler sevgili hocamız Kurthan Fişek’i sonsuzluğa uğurluyor.

Okulumuzun her köşesinde parmak izleri olan ve her öğrencinin Kurthan Hocası bizi anılarımızla başbaşa bırakıp gitti. Hayatımıza bıraktığı boşluğu doldurmanın ve anılarla yetinmenin olanaksız olduğunu biliyoruz. Tek tesellimiz Kurthan Hocanın hayatımıza dahil olmasıdır.

İstanbul'daki evinde nefes darlığı sonucu hayatını kaybeden Hocamız, Çarşamba günü 10.30'da AÜ SBF'deki törenin, Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Anısı önünde sevgi duruşunda bulunuyoruz.

Kalbimizle sonsuzluğa uğurluyoruz.

Ailesine ve topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.



Kurthan Fişek kimdir?



1942 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında ODTÜ'ye girdi ve aynı tarihte gazeteciliğe başladı. 1960-66 döneminde muhabir olarak Yeni Gün ve Öncü gazetelerinde çalıştı. Turkish Daily News gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü dört yıl sürdürdükten sonra, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi'ni bitirdi.

1980 yılında "Spor Yönetimi" kitabıyla profesör oldu. 1978-1979 döneminde, Ankara Spor Akademisi ve Atletizm Federasyonu Başkanlıklarını yürüten Prof. Dr. Kurthan Fişek, 1980-1983 döneminde de Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Nokta, Tempo, Aktüel, Ekonomist dergilerinde Yayın-Yönetim Danışmanlığı yaparken, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı.