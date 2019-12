'Kürtfobia yaratmayalım'

Stadyumlarda Diyarbakırspor için söylenen ‘PKK dışarı’ sloganlarına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, İslamifobia gibi Kürtfobia olasılığına dikkat çekti.



Bardakoğlu, “Asırlardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız insanların kardeşimiz olduğunu unutmamalıyız. Yanlış yapan biri varsa, o yanlış şahsa aittir” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyarbakırspor’un “PKK dışarı” sloganlarına muhatap olması ve “Etnik ayrımcılık” tartışmalarına, “Suç ve yanlış, şehirlere, bölgelere, ırklara, dinlere ait gösterilemez” diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin Hürriyet’e konuşan Bardakoğlu, ‘İslamifobia’ tartışmalarını da hatırlatarak, ‘Kürtfobia’ olasılığına dikkat çekti ve “Batının haksız ve önyargılı İslamifobiasını kendi coğrafyamızda yapmamalıyız” dedi.



Fitne ateşini yakmayın



Stadyumlarda yaşananları hatırlatan Bardakoğlu, “Özellikle kalabalıklarda, insanların sorumluluk duygusu içinde davranması, fitne ateşini yakmaması, yangına benzin dökmemesi gerekir. Herkes, ötekini rencide edecek söz ve tavırlardan kaçınmalıdır” uyarısında bulundu. Bardakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



Kayseri- Sivas hatırlatması



Ülkemizde birlik ve beraberliğin, huzurun yerleşmesi, her türlü ayrımcılığın önlenmesi temel hedeflerimizdendir. Diyanet, her insanın, her kentin huzur barış içinde yaşamasına katkı sağlamalıdır. Asırlardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız insanların kardeşimiz olduğunu unutmamalıyız. Yanlış yapan biri varsa, o yanlış şahsa aittir. O şahsın bölgesine, etnik kökenine değil. Kayseri- Sivas arasında yaşananları unutmamalıyız. Bunlar ayıp şeyler. Herkes ötekini, incitecek söz ve tavırdan kaçınmalıdır. Bunlar olduktan sonra ekranlarda saatlerce sevgiden, barıştan söz etmenin anlamı kalmıyor. İnsan sevgimizi davranışlarımıza yansıtmalıyız. Davranışlarımızda ayrımcılığın her türlüsü varken, üst değerleri konuşmak çelişkidir.



Ayrışma ne zaman başlar



Biz yanlışı, yanlış yapanı teşhir ederek, eleştirerek dile getirmeliyiz. Yanlışın rengini cinsiyetini, kökünü, devreye sokarsak, örneğin ‘Kadın olduğu için bu yanlışı yapmıştır’ ya da ‘Şu ırktan olduğu için yapmıştır’ dersek ayrışma başlar.



43 kişi ölmüştü



17 Eylül 1967 Pazar günü Kayseri stadında ev sahibi takımın rakibi Sivasspor’du. İddialara göre gerilim, Kayserispor’un 20’nci dakikada 1-0 öne geçmesi sonrasında, Sivas taraftarlarının Kayseri taraftarlarına yönelik sözlü ve taşlı saldırısıyla başladı. Çoğunluğu Sivaslı toplam 43 kişi ölü, 600 kişi yaralandı. Ertesi gün olaylar Sivas’a sıçradı. Sivas’ta Kayserililere ait bazı işyerleri yakıldı.



Allah katında üstün ırk yok tu r



Bugün İslamifobiayı neden eleştiriyoruz. Çünkü ‘Yanlışı’ bir dinin yanlışı olarak görüyor. Kadınlara yönelik ayrımcılıktan, etnik ayrımcılığa kadar her türlü bölücü, ayrıştırıcı davranışlardan kaçınmak insani ve dini görevimizdir. Allah katında, üstün ırk, üstün insan, üstün coğrafya olmaz. Allah katında en değerli olan, Allahın emrettikleri konusunda en duyarlı olandır. Biz buna ‘Takva’ diyoruz.”