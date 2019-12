Kürtçe tiyatroya devlet yardımı

Kültür Bakanlığı'nın bu yıl 21 bin TL ödenek ayırdığı, Kürtçe tiyatro yapan DestAR Theatre grubunun yönetmeni Mirza Metin, “En doğal hakkımızdı, aldık” diyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl tiyatrolara ayırdığı ödenekten bu yıl Kürtçe tiyatro yapan DestAR Theatre’a da pay ayırdı. Bakanlıktan 21 bin TL alan grubun yönetmeni ve oyuncularından Mirza Metin gelen ödeneği ve Kürtçe tiyatroyu Taraf'la konuştu.



Devletin sizin gruba ayırdığı ödeneği nasıl değerlendiriyorsunuz?

İşin aslı ben TRT6 açılımından beri silahlar ne zaman susacak, operasyonlar ne zaman duracak, TMK mağduru çocuklar ne zaman bırakılacak, “Ceylan” gözlü çocukların ölümleri ne zaman bitecek diye bekliyorum. 12 Eylül Anayasası ne zaman değiştirilmeye başlanacak, farklı kültürlerin, dillerin, inançların, çocukların hakları ne zaman anayasal güvence altına alınacak diye bekliyorum. Bazen öyle anlar yaşıyoruz ki her gün ölümlerin olduğu bir ülkede, silahların konuştuğu bir ülkede sahneye çıkmak bize lüks geliyor, bizi utandırıyor. Kimin hakkı var ölümlerle sahnedeki sanatçısını utandırmaya. Kimsenin hakkı yok. Bu ödenek iyidir, olumludur, çoğalması gerekir, bu ödenek Kürt tiyatrolarının da hakkı, biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ama ölümler devam edecekse bunun hiçbir anlamı yok bizim için. Bu hak anayasal güvence altına alınmayacaksa hiçbir anlamı yok. Birden bir yel eser ortada hak hukuk kalmaz. Bakın 12 Eylül anayasası bir türlü değiştirilemiyor, yel de gelse fırtına da gelse binler de ölse değiştirilemiyor. Çünkü o yasanın, sırtı sağlam. Daha önce de bana sormuşlardı. Devlet Tiyatroları size salonunu açtı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Bana hiç olağanüstü hisler yaşatmıyor. Ben de bu ülkede herkes gibi tiyatro yapıyorum. Ama kendi dilimde. Kürtçe. Tek fark bu...



Devlet ödenek ayırmadı, fakat Cerb/Deney adlı oyununuza ödenek ayırtıldı. Bunun sebebi ne olabilir?

Biz bu oyunlarla başvuru yapmadık. Ancak tabii bu yüzden değil. Hatırladığım kadarıyla bundan dört-beş yıl önce başka bir grup başvurmuştu o zaman da verilmemişti. Çünkü ne Kürt kimliği ne de Kürt dili bir-iki yıl öncesine kadar kabul ediliyordu. Şimdi soluduğumuz atmosfer bu yönüyle daha ılımlı. Yıllardır Kürt halkı yoz zihniyetlerle uğraştı ve direndi. Nasıl ki Türk sanatçılar Kültür Bakanlığı’ndan destek alabiliyorsa, bizim de almamız en doğal hakkımızdır. Bu ülkenin artık normalize olmasının vakti geldi de geçiyor. Biz profesyonel dalda başvuru yaptık bizim haricimizde, Kürtçe tiyatro yapan başka bir grup da amatör dalda başvuru yapmış ama kabul edilmemiş. Neden kabul etmediler, bunu da bilmiyorum, belki de hem bizleri hem de toplumu bu duruma yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi “açılımların” olduğu bir dönemdeyiz. Ve biz hakkımız olanın peşindeyiz, zorluyoruz.



Bakanlık, size ne kadar para ayırdı ve bunu nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?

Bakanlık bize 21 bin TL ayırmış. Tabii ödeneği alınca bazı zorunluluklar var. Mesela 25 gösteri yapma zorunluluğu veya ilan verme vs. gibi bazı zorunluluklar var. Şimdi zaten 25 gösteri için harcanacak salon, kira bedeli, paranın yarısını götürüyor. Afiş, broşür, tanıtım, reklam da kalanın yarısını götürüyor. Işık, müzik, kostüm, dekor tasarımları bir de oyuncular için yeterli para kalmıyor bile.

Normal şartlarda zaten bu ödenekler hiçbir tiyatronun bir oyun için yapacağı harcamaların yarısını bile karşılamıyor. Ancak biz zaten en asgari olanla üretmesini öğrenmişiz. Bu parayla daha fazlasını yapabiliriz, yapacağız.



Kürtçe tiyatro yapan grupların en büyük sorunları nelerdir? Sizce bunlar nasıl aşılabilir?

Sorun çok. Türkiye’deki tiyatroların yaşadıkları birçok sıkıntıyı bizler de yaşıyoruz. Tabii farklı derecelerde, farklı özgün sorunlarımız da yok değil. Mesela Kürt grupların kapatılmayla yüz yüze kalmadığı doğru düzgün bir salonu bile yok. Bir eğitim akademisi ya da bir konservatuvar olmadığı için insanlar kolay kolay yetişmiyor. Sayarsak sadece Kürtçe tiyatro yapan insan sayısı 60-70’i geçmez. Yazar yetişmiyor, tiyatro yazmış edebiyatçı çok sınırlı. Yönetmenler çok sınırlı. Daha kendi sorunlarımızı tartışabileceğimiz bir platformumuz bile yok. Zaman zaman girişimler olduysa da çeşitli nedenlerle kesintiye uğradı. Daha onlarca sorun olarak görebileceğimiz şey sayabilirim. Ama bu bir doğuş halidir ve doğum devam ediyor demiştim. Bunun için zaman ve zamanın içine doğru yayabileceğimiz gelişkin çabalar gereklidir. Bir de yaşadığımız ülkenin yönetilme koşulları bu çabalara destek olmaya uygun olmalı.



Bu ödeneğin ayrılmasıyla Kürtçe tiyatro bundan nasıl etkilenir?

Bunu ileriki süreçte göreceğiz. Bir örnekle şöyle olur, böyle olur demek doğru değil. Bu süreç nasıl işleyecek o önemli. Sonuçta bizim de inandığımız ilkelerimiz var, bu ülkede gelişen durumlara, olaylara karşı tavrımız var.